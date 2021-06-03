"بدي بسكليت"، فريق نسائي لقيادة الدراجات الهوائية في شمال شرق سوريا، تقوده الصحفية ميديا غانم، ويضمّ 25 شابة، وهي مبادرة تسعى إلى كسر العادات والتقاليد البالية في المجتمع، والتي ترى في قيادة الفتيات للدراجات الهوائيّة أمراً معيباً.

وبمناسبة اليوم العالمي للدراجات الهوائية، نظّم الاتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة حفلاً ترفيهياً للفريق النسائيّ "بدي بسكليت".

وتحدّث خلال الحفل رئيس مكتب التنظيم والمتابعة في الاتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة نذير حسين مباركاً خلال حديثه هذا اليوم على الفريق، موضّحاً أنّ: "الاتحاد كان بصدد إقامة ماراثون للدراجات الهوائية احتفاءً بهذا اليوم، لكن ظروف الدراسة والامتحانات حالت دون ذلك".

وبدورها شكرت الصحفية ميديا غانم التي تقود فريق "بدي بسكليت" الاتحاد الرياضي على إقامة هذا الحفل لهم، وقالت: "هذه هي المرة الأولى التي نحتفل بهذا اليوم في مناطق شمال وشرق سوريا".

لينتهي بعدها الحفل بعقد حلقات الدبكة من قبل الحضور.

(كروب/إ)

ANHA