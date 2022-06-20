بمناسبة اليوم العالمي للاجئين.. انطلاق فعاليات ندوة حوارية لمنظمة حقوق الإنسان واتحاد المحامين في الجزيرة

وحضر الندوة الحوارية التي نظمت في صالة مدرج جامعة روج آفا بمدينة قامشلو، تحت عنوان "التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية"، ممثلون من المؤسسات والمنظمات المدنية، واتحادات المجتمع المدني، وحقوقيون وحقوقيات بالإضافة إلى إداريين وطلاب من جامعة روج آفا.

ومن المقرر أن تتناول الندوة الحوارية محورين الأول: المحور الإنساني الذي يتضمن "تقرير تم إعداده عن أوضاع النازحين والمهجرين واللاجئين السوريين في شمال وشرق سوريا" والتي ستلقيها أفين جمعة الإدارية في منظمة حقوق الإنسان.

بالإضافة إلى المحور الحقوقي الذي يتضمن دراسة قانونية لوضع النازحين والمهجرين واللاجئين السوريين ومشروع إعادة توطين مليون لاجئ سوري في المناطق المحتلة في الشمال السوري، سيلقيها الرئيس المشترك لاتحاد المحاميين في إقليم الجزيرة، شاهين لالي).

فيما ومن المقرر أن تختتم الندوة الحوارية بجملة من التوصيات.

( ل م/ف)

ANHA