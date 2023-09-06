بمناسبة السنوية الأولى لانتفاضة Jin, Jiyan, Azadî.. دعوة إلى إضراب عام

الدعوة للإضراب جاءت خلال بيان كتابي، أصدرته 6 أحزاب وأطراف سياسية في روجهلات (شرق كردستان)، اليوم، ووصلتنا نسخة عنه.

وهذا نص البيان:

"بتاريخ 2022.09.16، فقدت الشابة الكردية جينا من أهالي مدينة سقز حياتها في طهران جراء اعتداء قوات النظام الإيراني القمعية والمستبدة عليها بالضرب، وأصبح اسمها المكتوب على شاهد قبرها "جينا" رمزاً للانتفاضة الشعبية الشاملة التي انطلقت في كردستان تحت شعار Jin, Jiyan, Azadî أي (المرأة الحياة، الحرية)، والتي سرعان ما امتدت إلى جميع مدن ونواحي إيران وخارجها أيضاً، وعُرفت باسم "ثورة جينا" وثورة "Jin, Jiyan, Azadî".

تُعد ثورة جينا أكبر وأطول انتفاضة وأشمل احتجاجات سعت إلى محاسبة نظام الجمهورية الإسلامية، واتخاذ خطواتٍ لإسقاط النظام الاستبدادي، وقد خاضت حركة حرية الشعب الإيراني بشكلٍ عام والشعب الكردستاني بشكلٍ خاص خلال الثورة في العام المنصرم، تجربة مرحلة جديدة وواسعة النطاق ضد النظام الحاكم في إيران واتخذت خطوات ثابتة لا رجعة فيها إلى الأمام. وقد أدى الدور البارز للمرأة في قيادة تلك الثورة، إلى إطلاق مجتمعنا لحملةٍ اجتماعية أخرى وإنارة أفق الانتصار أكثر، وبذل الشبان والشابات تضحياتٍ لا مثيل لها في سبيل حياةٍ تسودها الحرية والسلام.

ومن المناسب الآن في الذكرى السنوية الأولى لانطلاق ثورة جينا، أن نتجه بقوة لاستقبال هذه المناسبة السياسية والاجتماعية العظيمة لاستذكار شهداء وشهيدات تلك الثورة الجديدة، وإحياء ذكرى جميع الشهداء، وتوجيه تحية احترامٍ للمعتقلين السياسيين، والذين ساهموا في إحياء هذه الحركة السياسية، ولهذا وبعد عقد عدة اجتماعات ولقاءات سياسية، اتفقت الأحزاب السياسية الآتية على عدد من المطالب:

الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني ( HDKÎ ).

جمعية (المنظمة الكردستانية للحزب الشيوعي الإيراني).

حزب الحياة الحرة الكردستانية ( PJAK ).

منظمة العمل الكردستاني الإيراني ( Sazimanî Xebat ).

حزب الحرية الكردستاني ( PAK ).

جمعية كادحي كردستان.

دعم مطالب مناضلي المجتمع المدني والمنظمات المستقلة بإحياء الذكرى السنوية لثورة ( Jin, Jiyan, Azadî ) والمشاركة الفعالة فيها. إعلان إضراب عام في عموم كردستان يوم 25-06-1402 (16-09-2023)، وإغلاق جميع المحال التجارية والأسواق والمراكز الإدارية ومراكز العمل، ودعوة أهالي كردستان في جميع المدن والنواحي والقرى إلى زيارة ضريح جينا أميني وجميع شهداء ثورة ( Jin, Jiyan, Azadî ) صبيحة ذلك اليوم، ووضع أكاليل الزهور على أضرحتهم وتنظيم مراسم استذكار لهم. دعوة الشعب الإيراني الحر (النساء، والشباب، والعمال، والمدرسون، والمتقاعدون، ونشطاء البيئة والقوميات المضطهدة) في جميع أنحاء إيران إلى دعم إضراب أهالي كردستان والتضامن معهم، والإثبات للجميع من خلال القيام بإضراب شامل، أن ثورة ( Jin, Jiyan, Azadî ) ستستمر حتى تحقيق أهدافها. دعوة جميع المناضلين والنشطاء والقوى والأطراف التقدمية خارج البلاد إلى تقديم الدعم الكامل للإضراب العام في الذكرى السنوية للثورة، وتنظيم مسيرات وتظاهرات حاشدة في اليوم ذاته للفت انتباه كافة المجتمعات الإنسانية في العالم إلى دعم ثورة جينا. تعلن كافة الأحزاب والأطراف السياسية الكردستانية المشاركة في هذه الاجتماعات عن دعمها ومشاركتها في الإضراب العام يوم 25-06-1402 (16-09-2023) وإقامة مراسم استذكار على أضرحة الشهداء.

(ر)