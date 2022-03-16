بمناسبة النوروز.. الإدارة الذاتية تصدر عفواً عاماً

و بمناسبة اقتراب عيد النوروز أصدر اليوم المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا القانون رقم /5/ قانون العفو العام.

وبموجب هذا القانون يمنح عفو عام وشامل عن كافة الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-3-2022 وفقاً لما يلي:

المادة (1) في المخالفات والجنح: عن كامل العقوبة المقيدة للحرية في المخالفات، والجنح"

المادة (2) في الجنايات: أ- يستبدل السجن المؤبد بالسجن المؤقت لمدة 15 سنة.

ب- عن ربع عقوبة السجن المؤقت.

ج- عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء.

د- عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم عليه الذي أتم الخامسة والسبعين من عمره بتاريخ صدور هذا العفو.

ه- العبرة للوصف الجرمي للفعل، وليست للعقوبة المحكوم بها.

المادة (3)

يستثنى من شمول أحكام هذا القانون:

أ-جرائم الإرهاب والخيانة والتجسس

ب- الجرائم المتعلقة بالمال العام.

ج-جرائم الاغتصاب والأفعال المنافية للحشمة والاعتداء الجنسي على القصر.

د-جرائم الاتجار بالمخدرات وترويجها.

و- المحكومون المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوماً من صدور هذا القانون إذا كانوا ضمن مناطق الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، وخلال 90 يوماً بالنسبة للموجودين خارجاً.

ز- الرسوم والغرامات مهما كان نوعها.

المادة (4)

مع مراعاة أحكام المادة (1) و (2) يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون:

أ-تسديد أو إيداع المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية أو تقديم إسقاط الحق الشخصي.

ب-إسقاط الحق الشخصي في جرائم القتل.

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ANHA