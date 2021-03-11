بمناسبة الـ8 من آذار فعاليتان في منبج والشدادي

حضر المحاضرة، التي أقيمت في حديقة الشهيدة "هفرين خلف" شرقي المدينة، عضوات المؤسسات واللجان التابعة لإدارة منبج والعشرات من الأهالي.

المحاضرة بدأت بالوقوف دقيقة صمت، بعدها تحدثت رئيسة مكتب المالية لحزب سوريا المستقبل هند داغستاني، وقالت: "في هذه المرحلة التاريخية وبروح مقاومة المرأة استقبلنا الثامن من آذار".

مضيفة: "ثورة المرأة في روج آفا والتي امتدت لشمال وشرق سوريا كانت نموذجاً يحتذى به وطليعة لجميع النساء من عرب وآشور وسريان وشركس وأرمن وإيزيديات، نظمت المرأة نفسها لبناء مجتمع ديمقراطي أخلاقي، وكقوة عسكرية للدفاع عن ذاتها".

وأشارت هند إلى أنهم كحزب سياسي (حزب سوريا المستقبل) أبرزوا دورهم الهام لتتمتع المرأة بحقوقها.

بدورها قالت الناطقة باسم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل ابتسام عبد القادر عن دور المرأة السياسي: "تُستهدف المرأة دائماً وخاصة في مناطق شمال وشرق سوريا لأنها برزت وأثبتت مقاومتها للجميع".

الشدادي

نظمت لجنة الأنشطة في المجمع التربوي في ناحية الشدادي فعالية في السياق ذاته، تضمنت عرضاً مسرحياً عن المعاناة التي تعرضت لها المرأة عبر الزمن، بالإضافة إلى فقرات فنية.

ويذكر أن الفعالية تأتي ضمن سلسلة الفعاليات التي أقامتها المؤسسات المدنية في ناحية الشدادي في اليوم العالمي للمرأة.

(س ع- ب د/س و)

ANHA