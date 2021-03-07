بمناسبة الـ8 من آذار.. افتتاح سوق منتوجات المرأة في قامشلو

حضر الافتتاحية ممثلون عن هيئات الإدارة الذاتية الديمقراطية، أعضاء وعضوات مؤسسات المجتمع المدني، الاتحاد النسائي السرياني، مؤتمر ستار، وممثلون عن الأحزاب السياسية، وأهالي قامشلو.

وقص شريط الافتتاح من قبل الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة نظيرة كورية، ومستشارة الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة جيهان خليل، والرئيسة المشتركة لهيئة الإدارة المحلية والبيئة ريما رومنس.

فيما بعد وقف الحاضرون دقيقة صمت، تلاها إلقاء الرئيسة المشتركة لهيئة الإدارة المحلية والبيئة ريما رومنس كلمة رحبت فيها بالحضور وباركت 8 آذار على النساء، وقالت: "تحية للمرأة العاملة والمكافحة التي تناضل وتكافح في كافة المجالات رغم الاضطهاد الذي تتم ممارسته عليها، هذه الجهود أثمرت مواقف وإنجازات عظيمة نذكر من هذه الإنجازات ما نحن بصدده اليوم وهو افتتاح سوق خاص بمنتوجات المرأة".

بدورها قالت مستشارة الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة جيهان خليل: "نحن نعيش مرحلة تاريخية على أساس مشروع الأمة الديمقراطية الذي طرحه القائد عبدالله أوجلان وسار على هذا النهج الآلاف من الشهيدات اللواتي قدمن أراوحهن فداءً لهذا المشروع، لذا اتخذت المرأة مكانتها وأصبحت طليعية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والعسكري".

وأضافت: افتتح أول سوق خاص بالمرأة من قبل لجنة الاقتصاد الخاصة بالمرأة في مدينة ديرك بإقليم الجزيرة في الـ23 من شهر نيسان 2018 وكان الأول من نوعه في شمال وشرق سوريا، تلاه افتتاح سوق مُماثل في مدينة عامودا، واليوم تم افتتاح سوق منتوجات المرأة في قامشلو.

جيهان خليل نوّهت بأن مثل هذه المشاريع التي يتم افتتاحها نتاج للمقاومة. ودعت النساء لتصعيد نضالهن وتوسيع نطاق أعمالهن في كافة المجالات.

وفي لقاء خاص أجرته مراسلة وكالتنا مع الإدارية في مكتب المرأة بلجنة البلديات وحماية البيئة بمقاطعة قامشلو سلافا طاهر أشارت إلى أن الغاية من افتتاح سوق منتوجات المرأة خدمة النساء اللواتي لم يحصلن على شهادات جامعية ولم تسنح لهن الفرصة للعمل من جهة، ومن جهة تكوين كيان خاص بالمرأة.

وبيّنت سلافا طاهر بأنهن يدرسن مشاريع أخرى خاصة بالمرأة.

هذا وبدأ التحضير للسوق منذ شهر أيلول عام 2019، ويضم 14 متجرًا تتم إدارتها من قبل النساء، ويفتتح في ساعات الصباح الأولى حتى ساعات المساء.

ويتضمن سوق منتوجات المرأة الأعمال اليدوية، مستحضرات التجميل، ألبسة النساء والأطفال، هدايا، وألبسة فلكلورية.

واختتمت الافتتاحية بعقد حلقات الدبكة من قبل الحضور.

(س ع/س و)

ANHA