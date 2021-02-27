بمناسبة الـ 8 من آذار فعاليات مختلفة في الحسكة

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تشهد مناطق ومدن شمال وشرق سوريا العديد من الفعاليات تحت شعار "نضالنا ضمان ثورة المرأة".

وفي مدينة الحسكة نظمت فعاليات عدة، اليوم، حيث نظم مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي، بالتنسيق مع مؤتمر ستار، محاضرة في مخيم واشو كاني الواقع في بلدة توينة، حضرها العشرات من مُهجّري منطقة سري كانيه المحتلة وأعضاء المؤسسات المدينة في المخيم.

المحاضرة التي بدأت بدقيقة صمت، عقدت داخل إحدى الخيم، وزينت بصور القائد عبد الله أوجلان وأعلام مؤتمر ستار.

عضوة المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، صباح عثمان، هنأت في كلمة لها اليوم العالمي للمرأة على كافة شعوب المنطقة.

وأوضحت صباح أنه في يوم 8 آذار من عام 1857، خاضت نحو 40 ألف عاملة نسيج إضرابًا عامًّا عن العمل، احتجاجًا على تدني أجورهن وساعات العمل الطويلة، وطالبن بالمساواة وبساعات عمل أقل، وكان ذلك أكبر إضراب تشهده البلاد في تلك الفترة.

وأضافت "النساء في 8 آذار عبّرن عن مشاكلهن الأساسية في العالم الغربي بتنظيم أنشطة عدة، ففي آذار 1937 احتجت النساء في إسبانيا على نظام فرانكو الفاشي عبر مظاهرات حاشدة، وفي آذار 1943 احتجت النساء في إيطاليا ضد حكم موسوليني، كالنساء الأوروبيات اللواتي لم يردن أن يصبح أبناؤهن جنودًا في الحرب العالمية الثانية في 1940".

ونوّهت صباح إن أيديولوجية تحرير المرأة التي قدّمها القائد عبد الله أوجلان للنساء، أعطى قوة كبيرة لنضال جميع النساء في الشرق الأوسط والعالم، ومهد لهم الطريق، وقالت "الأنظمة الاستبدادية تمارس كافة جرائمها بحق المرأة والمجتمع، لأن المرأة هي مربية الأجيال".

وقالت صباح في نهاية حديثها "على المرأة أن تأخذ حقوقها كالرجل، وتبدي رأيها للعيش بحياة حرة ومتساوية كونها أم وتمتلك صفة القداسة".

كما نظم مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي، بالتنسيق مع مؤتمر ستار في مخيم سري كانيه الواقع بحي الطلائع، محاضرة أخرى في السياق ذاته، أُلقيت من قبل عضوة مجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي نسرين علي.

وتحت شعار " أنا كمان بقدر"، أطلق مؤتمر ستار بالتنسيق مع مكتب المرأة في بلدية الشعب بمدينة الحسكة، فعالية ركوب الدرجات الهوائية.

شارك في الفعالية العشرات من الفتيات والنساء في المؤسسات المدنية، عبر ركوب الدرجات الهوائية والنارية والفوكسات والباصات.

الفعالية بدأت من دوار سينالكو وجابت بعض الشوارع العامة وصولًا إلى داور الإطفائية في حي تل حجر بالمدينة.

ثم صبغت المشاركات أيديهن بألوان محتلفة من الطلاء، ووضعن بصمتهن على إحدى الجدران المحاذية للدوار، وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة المرأة.

وبهدف تجاوز العادات والتقاليد التي تمنع المرأة من ركوب الدراجات الهوائية والنارية والسيارات على حد سواء، بيّنت عضو منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة أفين باشو، أن قيادة السيارات والدراجات النارية الهوائية ليست حكرًا على الرجال.

وبيّنت أفين باشو أن الهدف من هذه الحملة هو كسر التقليد ضمن المجتمع.

وفي الإطار نفسه نظم اتحاد المعلمين في مقاطعة الحسكة، بالتنسيق مع اتحاد مثقفي الجزيرة، فعالية شعرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تحت عنوان "المعلم علم وعطاء"، وذلك في مركز الخابور للثقافة والفن في حي المفتي بالمدينة.

الفعالية التي بدأت بالوقوف دقيقة صمت، حضرها العشرات من أعضاء اتحاد المعلمين، بالإضافة إلى أعضاء مثقفي إقليم الجزيرة.

واستمرت الفعالية بإلقاء مجموعة من القصائد الشعرية، من قبل الشعراء "هوزان كركوندي وستيرا عبد الباقي وصالح العبد الله وأحمد سالم وهيبة عيسى وخليل حسين وحسين الزهيطي ولميس محمد".

وتمحورت القصائد حول المقاومة التي حصلت في مناطق شمال وشرق سوريا، وما زالت تحصل في روج آفا وعن الشهداء.

وانتهت الفعالية بتقديم جوائز تذكارية للشعراء.

(كـروب/ هـ ن)

ANHA