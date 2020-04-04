بمناسبة الـ 4 من نيسان زارعة الأشجار في مزار الشهداء بحلب

بحلول ميلاد القائد عبد الله أوجلان الـ 71 الذي يصادف اليوم الـ 4 من نيسان، وبمبادرة من مؤتمر ستار، زرع 71 شجرة في مزار شهداء مقاومة الشيخ مقصود والأشرفية الواقع في منطقة شقيف في مدينة حلب السورية.

وفي ظل فرض حظر التجوال، شارك أعضاء المؤسسات المتواجدة في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية فقط، خلافاً للأعوام السابقة التي كان يحتفل عموم أهالي المنطقة بهذه المناسبة.

وبدأ المشاركون في زراعة الأشجار بترديد الشعارات التي تحيي القائد عبدالله أوجلان.

وهنأت هيفين سليمان الإدارية في مؤتمر ستار ميلادَ القائد عبدالله أوجلان على كافة الشعوب قائلةً " ميلاد القائد عبدالله أوجلان هو ميلاد جميع الشعوب المضطهدة والشعب الكردي على الخصوص".

وأشارت هيفين إلى أنه في ظل حظر التجوال، وأخذ التدابير الوقائية لم نتمكن من الاحتفال بهذه المناسبة كالأعوام السابقة.

(ع س -س ر/د ج)

ANHA