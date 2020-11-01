بمناسبة الأول من نوفمبر مهجّرو عفرين يحيون ذكرى مقاومة كوباني

يصادف اليوم الأول من شهر تشرين الثاني ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع مقاومة كوباني، وشارك المئات من مهجّري عفرين القاطنين في مقاطعة الشهباء في مسيرة تضامنية مع كوباني الحرّة.

وتجمّع المئات من الأهالي داخل مخيّم سردم التابع لناحية أحداث بمقاطعة الشهباء، وانطلقوا في مسيرة، حاملين صور الشهداء وصور مجزرة ناحية تل رفعت، ولافتات كُتب عليها "كوباني صرخة المرأة الحرّة"، "كوباني نقطة تحوّل تاريخي للقضاء على الإرهاب"، "الإنسانية مجدّداً انطلقت من أرض الحضارات كوباني"، "كوباني صرخة الحرية"، ومردّدين شعارات تحيّي مقاومة كوباني ومقاومة المرأة.

ولدى وصول الأهالي إلى أمام مجلس مخيم سردم. وقفوا دقيقة صمت، ثم تمّت قراءة بيان باللغة العربية من قبل الإداري في مجلس مقاطعة عفرين محمد نعسو، وباللغة الكردية من قبل العضوة في المجلس زينب حفطارو.

وجاء في نصّ البيان:

"بمناسبة اليوم العالمي لكوباني، نهنّئ شعوب العالم بالانتصار الذي تحقّق من خلال المقاومة التاريخية التي سطرها الأبطال الذين دافعوا عن خطّ الحضارة الديمقراطية من أجل الإنسانية، ودحروا من خلالها قوى الظلام المتمثّلة بتنظيم داعش ومؤسّسيها والقوى التي دعمتها محاولةً نشر إيديولوجية الفكر المتطرّف وإدامة الشوفينية، والتي هدفت إلى تقطيع أوصال كوباني بحصارها الّذي دام قرابة سنة ونصف بعدها شنّوا الحرب على المدينة لكسر إرادتها وفرض الخنوع والاستسلام".

وتابع البيان: "ولكن هيهات ذلك أمام المقاومة التي قدّمها الأبطال في كوباني، فهبّ الشعب الكردي لنصرة المقاومة التاريخية متّخذين من أجسادهم دروعاً بشرية لحماية كوباني والعمليات الفدائية الأسطورية وخاصّة التي قامت بها الشهيدة آرين ميركان مغيّرة بذلك مسار وموازين الحرب وقلبها لصالح أبطال الحضارة الديمقراطية".

وأضاف البيان: "لازال خطر القوى الظلامية المتمثّلة بالرأسمالية العالمية تدافع بشكل مستميت عن مصالحها ووجوها في الشرق الأوسط على حساب كسر إرادة الشعوب ولذلك نشهد أزمة وصراعاً دوليّاً في المنطقة".

وأردف البيان: "جبهتهم الأمامية متمثّلة بحزب العدالة والتنمية التي يترأسها رجب طيب أردوغان من خلال تدخّله السافر في شؤون الكثير من الدول المجاورة لسوريا وخاصّة باحتلاله مناطق في روج آفا كعفرين والباب وجرابلس وكري سبي وسري كانيه والانتهاكات السافرة بحقّ جغرافيا وتاريخ الشعب والطبيعة في المناطق المحتلّة، وكل هذه المؤامرات والانتهاكات حصلت ولازالت تحصل للأسف أمام صمت دولي مخزٍّ".

وقال البيان: "لذلك نناشد كافّة المؤسسات الإنسانية والحقوقية والدول التي تدّعي الديمقراطية بأنّ تقوم بما يتوجّب عليها من مسؤوليات تاريخية وإنسانية للوقوف بجانب حقّ الشّعوب لتقرير مصيرها ونصرة الثورة الديمقراطية المتمثّلة بثورة روج آفا، وتقديم كلّ ما يتطلّب من دعم على كافة الأصعدة لدحر القوى الظلامية، وتجذير الحلّ السلمي الديمقراطي في سوريا والمنطقة من خلال إخراج المحتل التركي من الأراضي السورية والمساهمة في حل الأزمة السورية، وإعداد دستور ديمقراطي يمثّل كافة مكوّنات الشعب السوري للوصول إلى سوريا تعدّدية ديمقراطية لا مركزية".

ومن ثمّ انتهت التّظاهرة بترديد الشّعارات التي تحيّي مقاومة كوباني.

(كروب/إ)

ANHA