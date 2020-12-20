بمناسبة أعياد رأس السنة احتفاليّة في الحسكة وتزيين شجرة الميلاد

وقام اتّحاد الشّبيبة السّريانيّة التّقدّميّة بمدينة الحسكة بالتّنسيق مع هيئة الشّباب والرّياضة في إقليم الجزيرة، بتنظيم احتفاليّة من خلال تزيين شجرة الميلاد، بمناسبة أعياد الميلاد، وذلك في ساحة الشّهداء السّريان الآشوريّين.

وحضر الاحتفالية الرّئاسة المشتركة للمجلس التّنفيذيّ في إقليم الجزيرة، والرّئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة، والعشرات من أبناء المكوّنات السّريانيّة الآشوريّة والأرمنيّة وبمشاركة باقي المكونات.

الاحتفاليّة بدأت بتقديم عدّة فقرات لألحان الميلاد، ومن ثمّ تمّ إنارة شجرة الميلاد، لتختتم بعدها الاحتفاليّة بعقد حلقات الدّبكة على وقع الأغاني الفلكلوريّة الشّعبيّة.

(ب ر/إ)

ANHA