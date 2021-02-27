بمناسبة 8 آذار...مؤتمر ستار يعقد عدّة اجتماعات في مدينة قامشلو

وعُقد أحد هذه الاجتماعات في مدرسة صالح عبدي حضره أبناء الحي الغربي بقامشلو، وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء محاضرة من قبل عضوة حزب الاتحاد الديمقراطي هيفي محمد، باركت من خلالها اليوم العالمي للمرأة على جميع النساء، ثمّ تحدّثت فيها عن يوم 8 آذار، وسبب تسميته باليوم العالمي للمرأة.

وأشارت هيفي محمد إلى أنّ النساء في مختلف دول العالم اتّخذن من يوم 8 آذار سبيلاً لإكمال نضالهن وكفاحهن للبحث عن حرية المرأة في العديد من دول العالم، حتّى بات يوم 8 آذار شعاراً لليوم العالمي للمرأة.

وفي سياق متصل ألقيت محاضرة لأبناء حي قدوربك من قبل عضوة مؤتمر ستار شيرين حسين تحت شعار "نضالنا ضمان ثورة المرأة"، تحدّثت خلالها عن يوم 8 آذار وأهمّية هذا اليوم في تعزيز نضال المرأة وتمكينها لتنال حقوقها.

وبدروها باركت الإدارية في مؤتمر ستار لمدينة قامشلو منيجة حيدر، يوم 8 آذار على كافة النساء، وشدّدت على ضرورة أن ترفع كافة النساء وتيرة نضالهن في المرحلة الراهنة من خلال السير على فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان، للحفاظ على مكتسبات ثورة روج آفا المعروفة بثورة المرأة.

كما ألقيت أيضاً، محاضرة في كومين الشهيدة هبون لأبناء حي الهليلية من قبل معلّمة اللغة الكردية حسينة علي، إذ تطرّقت خلال المحاضرة إلى الأهمية التي أولاها القائد عبد الله أوجلان للمرأة وكيفية إبراز دورها الريادي في المجتمع، وقالت: "القائد أوجلان أهدى يوم 8 آذار لكافّة نساء العالم، ومن خلال السير على فكره وفلسفته تمكّنت العديد من النساء من الوصول إلى حرّيتهنّ وحقوقهنّ".

وأكّدت حسينة علي في ختام حديثها على أنّ المرأة الكردية بنضالها في ساحات المعارك تمكّنت من إيصال صوتها ومقاومتها لكافّة دول العالم.

(إ)

ANHA