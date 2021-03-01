بمناسبة 8 آذار...افتتاح معرض للأدوات التّراثيّة في كوجرات

وشارك في افتتاح المعرض أهالي منطقة كوجرات وأعضاء المؤسّسات المدنية ومؤتمر ستار بناحية ديرك في مقاطعة قامشلو.

بدأ افتتاح المعرض بالوقوف دقيقة صمت، تلاها كلمة الإدارية في مؤتمر ستار بمنطقة كوجرات سعاد شاويش، باركت من خلالها افتتاح المعرض للمرأة الّتي حافظت على الفلكلور الكرديّ والتمسّك بتراث المنطقة، فقالت: "إنّ المرأة خلال ثورة روج آفا ناضلت في جميع النواحي والميادين، وطوّرت الاقتصاد الخاصّ بالمرأة، وشاركت في جميع المؤسّسات إلى جانب الرّجل".

وبعد الانتهاء من الكلمات، افتتح المعرض الخاص بالأدوات التراثية، ثمّ قدّمت فرقة KEVNE ŞOPÎ التابعة لمنطقة كوجرات عدداً من الأغاني الفلكلورية التي ترمز إلى فلكلور منطقة الكوجرات.

(ع ع /إ)

ANHA