بمناسبة 8 آذار.. سلسلة فعاليات

في إطار الفعاليات المتعلقة بمناسبة 8 آذار (اليوم العالمي للمرأة)، نظم مؤتمر ستار في حلب، وتجمع نساء زنوبيا في الطبقة ودير الزور، سلسلة فعاليات، من تعليق يافطات تحمل شعار "المرأة الحياة الحرية، نحو ثورة المرأة" باللغات الكردية والعربية والإنكليزية والسريانية، إلى جانب محاضرات تعريفية بهذا اليوم.

حلب

نظم مؤتمر ستار في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، محاضرة عن تاريخ 8 آذار حضرتها عضوات وأعضاء المجالس والكومينات في الحيّين.

بدأت المحاضرة التي نظمت في مجلس الشهيد جنكيز الواقع بحي الأشرفية في حلب، بوقوف الحاضرين دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة لجنة التدريب في مؤتمر ستار، شيلان خليل، كلمة أشارت فيها إلى التضحيات العظيمة للنساء على مر التاريخ؛ لجعل 8 آذار يوماً عالمياً وشاهداً على نضال وكفاح المرأة.

ونوهت إلى كفاح النساء ونضالهن ضد الذهنية الذكورية والأنظمة الحاكمة حتى إعلان 8 آذار يوماً عالمياً للمرأة، وذكرت انتفاضة النساء الكادحات في وجه النظام الذكوري السلطوي في عام 1857 في الولايات المتحدة الأميركية.

وقرأت شيلان رسالة وجهها القائد عبد الله أوجلان للنساء بمناسبة 8 آذار.

انتهت المحاضرة بترديد الحاضرين شعارات تمجد تضحيات الشهداء "الشهداء خالدون"، وتحيي مقاومة المرأة " Jin, "Jiyan, Azadî (المرأة الحياة الحرية).

هذا ومن المزمع إلقاء محاضرتين أخريين في كل من القسمين الغربي والشرقي لحيّي الشيخ مقصود.

الطبقة

بينما، علق مكتب تجمع نساء زنوبيا في الطبقة بالتنسيق مع مكاتب المرأة واللجان التابعة لها، يافطات تحمل الشعار الرئيسي لحملة 8 آذار "المرأة الحياة الحرية، نحو ثورة المرأة".

واستهدفت الحملة مداخل ومخارج المدينة، ودوار الشهيدة هبون عرب، وحاجز الشهيد إبراهيم، ودوار العلم، وطريق حلب، كما عُلقت يافطات وسط المدينة وعلى جدران المؤسسات المدنية.

شاركت في تعليقها عضوات مكتب تجمع نساء زنوبيا واتحاد المرأة الشابة، وممثلات عن مكاتب ولجان المرأة في الإدارة المدنية لمنطقة الطبقة وريفها.

اختتمت المشاركات حملة تعليق اليافطات بترديد شعار Jin, Jiyan, Azadî (المرأة الحياة الحرية).

دير الزور

نظمت لجنة التربية والتعليم في ريف دير الزور الشرقي بالتنسيق مع مجلس الشعب ببلدة هجين، محاضرة، حضرتها العشرات من النساء وعضوات في تجمع نساء زنوبيا والمؤسسات المدنية والعسكرية.

بدأت المحاضرة التي أقيمت في مدرسة البنات ببلدة هجين، بوقوف المشاركات دقيقة صمت؛ استذكاراً لأرواح الشهداء، ثم رحبت الرئيسة المشتركة لمجلس الشعب ببلدة هجين، عايدة الجولان بالحضور، وعزت بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب باكور كردستان وتركيا وتأثرت به مناطق سورية.

ثم تحدثت عضوة منسقية المرأة في مجمع هجين التربوي، ميساء العكلة، عن سبب اختيار 8 آذار كيوم عالمي للمرأة، بإشارتها إلى أن نحو أربعين ألف امرأة من عاملات النسيج في نيويورك بالولايات المتحدة أضربن عام 1858 عن العمل احتجاجاً على تدني أجور العمل وساعات العمل الطويلة، ورداً على ذلك أشعل مالك المعمل النيران بالمعمل؛ مما أدى إلى فقدان 129 امرأة حياتهن.

وحييت ميساء بمناسبة 8 آذار نضال كافة النساء من أجل الحرية، مشددة على وجوب عدم توقف هذا الكفاح عن الاستمرار بقولها: "يجب أن يكون هذا اليوم يوم نطور فيه آمالنا في الحياة".

من جانبها، أكدت عضوة لجنة المرأة بمجلس الشعب، ختام حدو، أن 8 آذار لهذا العام (2023)، سيكون عام تحقيق الحرية للمرأة وللقائد عبد الله أوجلان، وذلك عبر تعزيز النضال في جميع مجالات الحياة.

اختتمت المحاضرة بعرض سنفزيون عن 8 آذار ونضال المرأة الحرة.

(كروب/ي م)

ANHA