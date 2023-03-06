بمناسبة 8 آذار.. فعاليات ثقافية وتوعوية في مقاطعة قامشلو وحلب

تتواصل فعاليات اليوم العالمي للمرأة (8 آذار) والتي أطلقتها منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال شرق سوريا، 28 شباط المنصرم، تحت شعار "المرأة الحياة الحرية، نحو ثورة المرأة"، حيث نظمت عدة محاضرات تعريفية بهذه المناسبة، إلى جانب إطلاق حملات نظافة وافتتاح معرض وتزيين الشوارع الرئيسة في المنطقة.

عامودا

في ناحية عامودا بمقاطعة قامشلو، نظم مؤتمر ستار محاضرة خاصة للرجال، ركزت على تاريخ العنف الممنهج المسيّر من قبل الذهنية السلطوية ودور 8 آذار وأهميته. وعقدت المحاضرة التي حضرها العشرات من أعضاء المؤسسات المدنية والأهالي، في صالة حزب الاتحاد الديمقراطي الواقعة شرقي الناحية.

بدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الإدارية في مؤتمر ستار بناحية عامودا، جليلة عثمان، كلمة أشارت فيها إلى تاريخ نضال وكفاح المرأة، موضحةً بالقول "على مدار 5 آلاف عام، تتعرض النساء للإبادة والعنف على يد الذهنية الذكورية السلطوية؛ بسبب مطالبتهن بالحرية والديمقراطية".

وأشادت بثورة روج آفا التي تعرف بثورة المرأة، لافتة إلى دورها الريادي ضمن الثورة من خلال مشاركتها الفعالة في تأسيس وتنظيم المجتمع لتحقيق مطالب جميع النساء، مؤكدة "بفضل تضحيات المرأة في روج آفا؛ باتت رمزاً للنضال النسائي حول العالم".

تربه سبيه

نظم مجلس ناحية تربه سبيه بالتعاون مع بلديات الشعب في بلدات (حلوة، معشوق، تل معروف، أبو فرع) التابعة للناحية، اليوم، حملة نظافة واسعة شملت المدخل الغربي لتربه سبيه وبلداتها الأربعة.

وشارك في الحملة التي ستستمر على مدار اليوم حتى تنظيف كامل البلدات، العشرات من أعضاء وعضوات المجالس والبلديات، وانطلقت الحملة من أمام مجلس الناحية مروراً بالمدخل الغربي ومفرق قرية محركان الواقعة غرب تربه سبيه.

أشار الرئيس المشترك لمجلس ناحية تربه سبيه، حسين عمر إلى أن الحملة؛ تهدف لنشر ثقافة النظافة والحفاظ على جمالية المنطقة.

تل حميس

يستمر المعرض الفلكلوري الذي نظم من قبل مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل في يومه الثاني والأخير بناحية تل حميس، بعد أن نظم أمس الأحد في مدينة قامشلو؛ للتعريف بتراث مكونات المنطقة.

وأقيم المعرض تحت خيمة من الشعر ترمز للتراث العربي القديم، نصبت في حديقة القائد عبد الله أوجلان الواقعة جنوبي الناحية.

شهد المعرض إقبالاً لافتاً من قبل المؤسسات المدنية والأهالي في الناحية، حيث عكست أجواء المعرض التراث العربي الأصيل عبر نصب خيمة الشعر التي كان العرب القدامى يتخذونها منزلاً، ويعتمدون في نسجها على خيوط الماعز، ووضع أعمدة من الخشب لتستند عليها الخيمة، ومن ثم تتثبت الخيمة بأحبال لربط الخيمة من جميع الجهات.

زينت الخيمة بوضع فوانيس وسجاد منسوج يدوياً إلى جانب وضع المهباش (آلة لطحن حبوب القهوة) والدلة بجانبها. كما صنعت النساء خبزاً على الصاج.

اختتمت الفعالية، بتقديم موال يمثل التراث الشعبي العربي من قبل الطفل، ركاد الطفيحي، وهو من أهالي ناحية تل حميس.

تل براك

نظم مؤتمر ستار محاضرة خاصة للرجال، ركزت على دور 8 آذار وأهميته وتأثيره على نضال جميع النساء.

عُقدت المحاضرة التي حضرها العشرات من أعضاء المؤسسات المدنية في تل براك والأهالي، في قاعة مجلس الناحية وسط الناحية.

بدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة مؤتمر ستار في تل براك، رغد الأحمد، كلمة باركت فيها 8 آذار على شهيدات الحرية.

ومضت مشيرة إلى أن تاريخ 8 آذار خصص لإحياء ذكرى احتجاج العاملات في مصانع النسيج والملابس في نيويورك في 8 آذار 1857، واليوم يحتفل به العالم أجمع.

في الختام عرض سنفزيون؛ يتضمن دور وكفاح النساء في سبيل الاعتراف بيومهن العالمي.

جل آغا

نظم مؤتمر ستار محاضرة خاصة بالرجال بمناسبة اقتراب 8 آذار، انضم إليها أعضاء المؤسسات المدنية والخدمية في الناحية.

المحاضرة التي عقدت في صالة حزب الاتحاد الديمقراطي الواقع وسط جل آغا، بدأت بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة مؤتمر ستار في الناحية، ليلى أحمد، كلمة بينت خلالها أن 8 آذار هو ثمرة كفاح المرأة ضد التعصب الجنسي والتمييز الممارس بحق المرأة في المجتمعات على أساس ذهنية ذكورية سلطوية؛ لإبقائها مهمشة ومنعها من ممارسة دورها ضمن المجتمعات.

ونوهت ليلى إلى دور الرجال في نضال المرأة الحرة؛ لترسيخ مبادئ الحياة الندية الحرة للوصول إلى مجتمع حر.

وبعد الانتهاء من الكلمة، عرض سنفزيون تضمن تقييمات القائد عبد الله أوجلان بصدد نضال المرأة وانعكاسه على المجتمع.

واختتمت المحاضرة بترديد الحاضرين لشعار ""Jin, Jiyan, Azadî.

حلب

وضمن النشاطات والفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، علق مؤتمر ستار في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية لافتات على مداخل كل من حيّي الشيخ مقصود بقسميها الشرقي والغربي والأشرفية.

حيث علقت ثلاث لافتات كتب عليها الشعار الرئيس لفعاليات 8 آذار "المرأة الحياة الحرية، نحو ثورة المرأة".

(كروب/آ)

ANHA