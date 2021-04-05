بمناسبة 4 نيسان... لجنة التّربية والتّعليم في الرّقة تفتتح مدرسة جديدة بحيّ المشلب

وحضر الافتتاح العشرات من الطلبة وأهالي حي المشلب وعدد من أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية.

بدأ الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلتها كلمة الافتتاح، قرأتها عضوة الهيئة الرئاسية للجنة التربية فاطمة بوزان، أكّدت من خلالها على: "أهمية التعليم في المجتمع، والسير على نهج فلسفة القائد، وأنّ افتتاح هذه المدرسة تخليد لذكرى ميلاد قائد الإنسانية".

ثمّ تمّ خلال الافتتاح زراعة الأشجار أمام المدرسة الجديدة، تلاها تقديم عروض مسرحية وفلكلورية تحاكي تراث مدينة الرقة، لتختتم بعدها احتفالية الافتتاح بعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الشّعبية.

(أع/إ)

ANHA