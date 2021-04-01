بمناسبة 4 نيسان.. المرأة في حركة الطلبة الديمقراطيين تنظم مسيرة بالمشاعل

نظمت الطالبات في حركة الطلبة الديمقراطيين مسيرة بالمشاعل للمطالبة بالكشف عن الوضع الصحي للقائد عبد الله أوجلان.

تحت شعار "لا حياة بدون القائد" انطلقت المسيرة من أمام مركز Warheha Ciwanan بمدينة قامشلو وسط رفع لافتات كتب عليها " نقول لا للعزلة، الوقت وقت حرية القائد".

وسار المشاركون في المسيرة رافعين المشاعل حتى دوار أوصمان صبري حيث تحولت المسيرة إلى تجمع جماهيري.

ثم ألقت عضوة اتحاد الطلبة الديمقراطيين هيفي مراد كلمة نددت فيها بالعزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وقالت:" المرحلة التي نمر بها مرحلة صعبة، منذ مدة طويلة يعيش القائد آبو في ظروف عزلة مشددة. الأحداث التي حصلت مؤخراً حول نشر أخبار عن تدهور صحة القائد وقطع الاتصال الهاتفي معه نعتبره وضعاً خطيراً".

أوضحت هيفي مراد بأنهم يرون بأن الدول المحتلة والسلطوية ترتكب جرائمها بحق القائد آبو لأن تلك الدول ترى أن القائد آبو يشكل خطراً على سياساتها القذرة، وتابعت بالقول:" لأنها تعرف جيداً أن مفتاح الحرية، تحقيق العدالة وهزيمة السلطوية والاحتلال هو القائد عبد الله أوجلان استهدفت الدول السلطوية القائد أوجلان وتشدد العزلة عليه".

وأكدت هيفي مراد بأنهن كطالبات سيواصلن نضالهن تحت شعار " الوقت وقت حرية القائد آبو، لن نقبل أبداً بهذه العزلة" حتى الكشف عن الوضع الصحي للقائد أوجلان وضمان حريته.

وانتهت المسيرة بترديد الشعارات التي تنادي بحياة القائد عبد الله أوجلان وتطالب بحريته.

(م م)

ANHA