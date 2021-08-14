بمناسبة 15 آب.. مسيرة سيارات في الدرباسية واحتفالية في عامودا

وخرج المئات من أهالي ناحية الدرباسية في مسيرة بالسيارات بمناسبة قرب قفزة 15 آب، وجابت المسيرة شوارع مدينة الدرباسية والقرى التابعة لها.

وشارك في المسيرة المئات من أهالي الدرباسية، وزين موكب السيارات بصور القائد عبدالله أوجلان.

وجاب موكب السيارات شوارع مدينة الدرباسية وقرية كربطلي والغنامية وجتلي وقرمانه.

وفي ناحية عامودا نظم حزب الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار احتفالية بمناسبة قفزة 15 آب شارك فيها المئات من الأهالي.

وأقيمت الاحتفالية أمام مركز الشبيبة في ناحية عامودا. وزينت ساحة الاحتفال بصور الشهداء وصور القائد عبدالله أوجلان.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت تلاها كلمة عضوة مجلس ناحية عامودا آريان جودي التي هنأت الشعب الكردي والقائد عبدالله أوجلان وحركة الحرية بمناسبة قفزة 15 آب. وقالت آريان إن نضال الحرية المتصاعد في وقتنا الراهن كان بفضل قفزة 15 آب.

ونوهت آريان إلى أن مقاومة الشعب الكردي متواصلة بفضل قفزة 15 آب وأضافت : "يجب أن نصعد النضال والمقاومة بروح مقاومة 15 آب لكي نتمكن من التصدي للاحتلال".

واستمرت الاحتفالية بتقديم فقرات فنية وأغان ثورية قدمتها فرقة شبيبة هوري وفرقة آكري بالإضافة إلى مشاركة الفنانين علي مظلوم وباران دلبر وآيبو جان.

(ب ح- س ب/ك)

ANHA