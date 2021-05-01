بمناسبة 1 أيار.. مؤتمر ستار يهنئ العاملات و العمال

ويصادف، اليوم، الأول من أيار "عيد العمال العالمي" الذي يحتفل به عدد كبير من الدول إحياءً لجهود العاملين والعاملات.

وتهنئة بالمناسبة، أصدرت منسقية مؤتمر ستار بيانًا كتابيًّا.

ونص البيان:

"إن الأول من أيار هو اليوم الذي يعبّر عن دور وأهمية العمال الكادحين المناضلين في المجتمع، حيث إنهم يعتبرون من الركائز الرئيسة والأعمدة الأساسية في المجتمع، ويساهمون عبر جهدهم ونضالهم في تطوير جوانب عدة لمجتمعاتهم.

نحن في منسقية مؤتمر ستار في شمال وشرق سوريا نستذكر كل من ضحى على هذا الطريق الوعر، وعلى رأسهم قوافل الشهداء وقائد هذا الشعب الذي لا يكّل عن العمل والعطاء حتى في أصعب الظروف، ونؤكد أن الأول من أيار في هذا العام يمثل بالنسبة لنا مزيدًا من الإصرار على العمل والنضال والتطوير لتحقيق الأهداف المرسومة التي تمثل القيم الإنسانية العظيمة.

ونخص بالتقدير والإجلال جهود ونضال المرأة الكادحة في شمال وشرق سوريا التي مثلت في كل المراحل السابقة من أجل بناء المجتمع الأخلاقي السياسي الحر عبر كل ساحات النضال السياسي والعسكري والثقافي والإعلامي وغيره ضد الإرهاب لحماية الإنسان والمجتمع.

كما نأمل أن يكون الأول من أيار لهذا العام عيد التحرير من ظلمات القرون ومن الانتهاكات التي تتعرض لها شعوبنا بكل مكوناتها ومن التخلص من الذهنية السلطوية، ويومًا للنضال الشامل من أجل بناء سوريا ديمقراطية تعدّدية اتحادية حرة، تتمتع فيها كل المكونات وكل الفئات بالحرية والديمقراطية.

وفي الختام، إننا في منسقية مؤتمر ستار نهنئ جميع الكادحين والعمال والعاملات بهذه المناسبة العظيمة، ونؤكد مرة أخرى أن ثورة روج آفا هي ثورة لجميع المظلومين والمضطهدين في العالم؛ وأنها شريكة للعالم الحر من أجل تحقيق المجتمع الديمقراطي، ونعاهد على المضي في المقاومة ضد كافة أشكال الاستغلال حتى تحقيق المجتمع الذي تسوده العدالة والأخوة والمساواة؛ وهو هدف جميع الكادحين".

(س ع)

ANHA