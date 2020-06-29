بمليار ونصف المليار إطلاق حزمة من المشاريع الخدمية في الرقة

وتشمل مشاريع الربع الثاني، التي تنفذها لجنة الإدارة المحلية والبلدية في الرقة، مشاريع تهتم بالنظافة، وتمديد شبكات المياه، وإمداد وحدات المياه بمحولات كهربائية، كما ستركز أيضًا على تعبيد بعض الطرق المهمة في المنطقة إضافة إلى إعادة تأهيل جسور حيوية.

وتنفذ بلديات 15 بلدة وناحية المشاريع المستهدفة، بالإضافة إلى وحدة مياه الشرب ولجنة الخدمات الفنية التابعتين بشكل مباشر للجنة.

الرئيس المشترك للجنة الإدارة المحلية والبلديات في مجلس الرقة المدني المهندس أحمد الخضر قال :" هيئة البلدات في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، خصصت لمدنية الرقة وريفها مليار ونصف لإطلاق مشاريع جديدة تساعد على النهوض بالواقع الخدمي بشكل أفضل.

فيما كشف أحمد الخضر عن عدد من المشاريع المهمة التي بدأوا العمل عليها، وقال إنها ستشمل إعادة بناء جسرين في بلدة الأنصار وجسر بلدة العكيرشي في ريف الرقة الجنوبي، بالإضافة إلى تخصيص 250 مليون ليرة سوريا لتعبيد بعض الطرق ضمن مدينة الرقة بمادة الإسفلت وتعبيد طرق أخرى في الريف .

ونوه الخضر إلى أنهم سيدعمون قطاع النظافة في المدينة والريف من خلال شراء 7 عربات جديدة لنقل النفايات، و4 سيارات نظافة تعمل داخل المدينة.

وقال الخضر قمنا بدعم وحدات المياه في الأرياف بـ 100 مليون ليرة سورية، لإعادة تأهيل الخط الخدمي لتيار الكهرباء لكل وحدة، لضمان عدم انقطاع المياه نتيجة حدوث الأعطال الكهربائية في الشبكة العامة.

هذا وتسعى لجنة البلديات والإدارة المحلية في مجلس الرقة المدني إلى النهوض بالواقع الخدمي وتنفيذ مشاريع تخدم المواطنين.

(سـ)

ANHA