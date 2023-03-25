بمختلف أنواع الأسلحة...الاحتلال التركي يواصل قصف مناطق الدفاع مديا

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً بخصوص ذلك، جاء فيه:

"في منطقة زاب؛

في 24 آذار في تمام الساعة 19:00 و 20:30، قصف جيش الاحتلال التركي مرتين خنادق المقاومة لمقاتلي الكريلا في سيدا، وردت قواتنا على هذه الهجمات للدفاع عن نفسها.

هجمات جيش الاحتلال التركي؛

في 24 آذار، قصفت الطائرات الحربية التابعة للاحتلال التركي 12 مرة محيط كولكا في متينا، ساحات المقاومة في تلة بهار، تلة آمدية وتلة جودي وقرية سكريه في آمدية.

في 24 آذار، قصف المروحيات الهجومية 14 مرة ساحات المقاومة في تلة جودي، تلة إف إم وكوري جارو ومنطقة ساجا وخنادق المقاومة في جمجو.

في 24 و 25 آذار، تعرضت خنادق المقاومة 16 مرة للقصف بالمدافع، الدبابات والأسلحة الثقيلة.

(سـ)