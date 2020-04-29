بمبادرة ذاتية وروح تعاونية يحولون الأرض القاحلة إلى منتزه

استغل أهالي حي الهليلية في مدينة قامشلو فترة حظر التجوال، وأطلقوا مبادرة ذاتية لزراعة الأشجار في مساحة من الأرض هي "من الأملاك العامة" وذلك بعد أخذ الموافقة من بلدية الشعب، لتحويلها إلى مساحة خضراء ومنتزه لأهالي الحي.

وقد لاقت المبادرة إقبالاً واسعاً من قبل الأهالي، حيث شارك فيها الجميع بشكل تطوعي، وقاموا بزراعة الأشجار بروح تعاونية وتشاركية، بالإضافة إلى شراء الأشجار على نفقتهم الخاصة.

وأشار الأهالي إلى أن المبادرة أطلقها شابان من حي الهليلية قبل أسبوع، بدافع زيادة المساحات الخضراء، وإضفاء الجمالية على الحي وتسخير وقت الفراغ في فترة حظر التجوال في عمل يخدم المجتمع، وقد تحولت فيما بعد إلى مبادرة جماعية شارك فيها معظم أبناء الحي، فمنهم من قام بشراء الغراس ومنهم من قام بتأمين المياه عبر صهاريج الخاصة، وآخرون حفرون الحفر لزراعة الأشجار.

هذا وزرع أبناء الحي حتى الآن 250 غرسة من أنواع مختلفة من الأشجار مثل السرو والصنوبر، الصفصاف، وأشجار الظل والفواكه بأنواعها.

ويخرج كل يوم مجموعة من أهالي الحي بعد ساعات الظهيرة لزرع الغراس وسقايتها، وسط اتخاذهم التدابير الاحترازية لمنع ظهور فيروس كورونا.

المواطن دليل علي أحد المساهمين في هذه المبادرة قال :"مبادرتنا كانت فردية في البداية حيث بدأت بزراعة 20 شجرة، ولاقت المبادرة إقبالاً واسعاً من الأهالي الذين شاركوا في تقديم المساعدة".

وأوضح دليل أن عدد الأشجار سيكون محدوداً ما بين 250 إلى 270شجرة فقط، للتمكن من الاعتناء بها، مشيراً إلى إنهم سيقومون بتكليف فلاح لحمايتها وسقايتها بشكلٍ دوري لاحقاً.

وأشار دليل إلى إنهم حصلوا على وعود من بلدية الشعب بتقديم المساعدة اللازمة لهم من خلال مد خط للمياه إلى هذه الأرض، وأضاف :"نلاقي صعوبة في سقايتها ومدها بالمياه الكافية، نظراً لبعد الأرض عن مركز المدينة، كما أننا في انتظار الموافقة من البلدية بتزويد المكان بألعاب الأطفال وتخصيص أماكن للجلوس فيها".

وعبّر دليل عن سعادته لما قدمه الأهالي، ما خلق جواً من الترابط الاجتماعي، وتمنى أن تكون هذه المبادرة دافعاً لجميع أبناء مدينة قامشلو لتشجير أحيائهم،.

(أ ب)

ANHA