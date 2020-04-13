بمبادرة ذاتية أحزاب سياسية في أحياء حلب تطلق حملة توعية

بادر "حزب سوريا المستقبل، حركة المجتمع الديمقراطي، وحزب الاتحاد الديمقراطي"، بتنظيم حملة توعية من فيروس كورونا ومخاطره، وذلك في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب السورية.

المبادرة التي تمت بالتنسيق مع مجلس الصحة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، تهدف إلى تعريف الأهالي بطرق الوقاية من فيروس كورونا، وتوعيتهم من الناحية الصحية، وعلى وجه الخصوص ضرورة التزام المنازل، وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى، وارتداء الكمامات، والقفازات.

الأحزاب السياسية بدأت العمل وفق المبادرة منذ يوم أمس، وعليه تم تشكيل ثلاث لجان من المسؤولين والأعضاء في الاحزاب السياسية، وتم تخصيص قسم من المنطقة لكل لجنة، والتي مهمتها توعية الشعب، وتقديم النصائح لهم، وخاصة موضوع المكوث في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، في ساعات الصباح وحتى انتهاء فترة التجوال".

وبدأت هذه المبادرة منذ الأمس، حيث شكلت ثلاث لجان من أعضاء وإداريي الأحزاب، وتقوم كل لجنة بتغطية قسم من الحي، وتقوم بدروها الفعال من ساعات الصباح الباكر إلى حين انتهاء فترة التجوال في الأحياء.

ꞌمبادرتنا هي مساهمة لمساعدة المجلس الصحيꞌ

وعن هذه المبادرة قالت الإدارية في مجلس سوريا الديمقراطية فهيمة حمو لوكالتنا "مبادرتنا هذه هي كمساهمة لمساعدة المجلس الصحي في توعية الشعب من الدرجة الأولى وفق القرارات الصادرة من قبل خلية الأزمة، حول مخاطر فيروس كورونا والوقاية منه".

وأردفت فهيمة: يجب على الأهالي التقيد بالقرارات والتوجيهات العامة الصادرة عن الجهات المختصة، وقالت "نتيجة العمل الدؤوب واضحة، فلم تسجل أية حالة إصابة إلى الآن في الحيين، يجب أن نستمر في عملنا هذا".

(س ر/د ج)

ANHA