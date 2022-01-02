ويقصد أهالي إقليم الجزيرة منطقة دحلي شمال قرية قرغو وجنوب شرق قرية دلافي كرا؛ للاستراحة والترويح عن النفس في كنف الطبيعة.

ماهي منطقة دحلي؟

كلمة "دحل" في اللهجة الكردية المحكية في المنطقة تطلق على المناطق الحراجية، وتقع "دحلي" على هضبة حراجية بالقرب من قرية قرغو من قرى آليا التابعة لناحية كركي لكي، تتميز بجمال طبيعتها وانتشار العديد من الأشجار الحراجية والمثمرة فيها، بالإضافة إلى وجود نبع متدفق على مدار السنة.

تتدفق مياه النبع من بين الصخور وتنحدر نحو الوادي وبين الصخور المنتشرة، كما تكسو المنطقة العديد من الأشجار الحراجية والمثمرة مثل أشجار التين والتوت، يستظل الناس في ظلها أيام الربيع والصيف.

ولم تكن منطقة دحلي منطقة معروفة بسبب الإهمال وعدم الاهتمام بها.

بجهود أهالي قرى آليا وبمساعدة بلدية الشعب في كركي لكي تحولت إلى منطقة سياحية

حالة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها شمال وشرق سوريا بعد الثورة، شجعت على ظهور العديد من المبادرات البيئية والفعاليات الشعبية لإعادة تشجير المنطقة والاهتمام بالمناطق السياحية، حيث ظهرت مبادرات عديدة في قرى آليا لزراعة الأشجار في عدد من المناطق، مثل متنزه قرية حلاق، وكذلك حراج منطقة دحلي.

وباردت مجموعة من الشباب من أهالي قرى آليا القريبة من حراج دحلي، قبل عامين، إلى تنظيم حملة لتشجير المنطقة وبناء بعض المرافق. حيث قام الشباب ببناء 3 أحواض دائرية في مصب النبع؛ لتتجمع فيها المياه وتشكل برك مياه جميلة وتساهم في تلطيف الأجواء خلال فصل الصيف. كما شُكلت مجسمات فنية تم توزيعها في المنطقة لإضفاء المزيد من الجمالية.

وفي خطوة لتشجيع المبادرات الشعبية أخذت بلدية كركي لكي على عاتقها مهام تأمين نظافة المنطقة الحراجية، وزراعة الأشجار وتوزيع حاويات قمامة ووضع شاخصات دلالية.

بالمبادرة الشعبية وجهود بلدية الشعب في كركي لكي تحوّلت القرية إلى منطقة سياحية يقصدها أهالي إقليم الجزيرة بحسب ما أكد أهالي قرية قرغو القريبة من دحلي.

مراد حسن، من أهالي قرية قرغو، قال إن الأهالي يأتون أيام الجمعة وباقي أيام العطل؛ للاستراحة في منطقة دحلي من كافة مناطق إقليم الجزيرة، وأشار إلى أن مياه النبع تمر من قريتهم وتضفي جمالاً على تلك المنطقة. كما أضاف أن بعض الأهالي يسقون أراضيهم القريبة من ذلك النبع.

وفي أعلى هضبة دحلي يوجد مزار قديم لا يعلم الأهالي تاريخه، إلا أنهم يقولون إن المزار لأحد المشايخ، ويقصدونه بغاية التبرك والدعاء.

مراد حسن توجه بالشكر للمبادرة الشعبية وكذلك لبلدية الشعب في كركي لكي على الجهود المبذولة من أجل إعادة إنعاش منطقة دحلي.

(ك)

ANHA