وبمبادرة من سريانيي الحي الغربي بمدينة قامشلو، افتتح اليوم دوار تمثال" آورنينا رمز الموسيقا والغناء في سوريا والرافدين"، بعد أن تم العمل على إنشائه منذ عام 2020، من قبل المهندس عبد المسيح ملكو.

ويجسد الدوار تمثال المغنية الموسيقية آورنينا لمعبد عشتار في مملكة ماري، حيث تعتبر رمزًا للموسيقا والغناء في سوريا والشرق الأوسط.

هذا وبحسب البحوث التي تم الحصول عليها من قبل العلماء، فإنه تم اكتشاف تمثال شخص موسيقي اسمه الوارد في النقش أور-نانشي( آورنينا) وهو جالس، مصنوع من الألباستر الأبيض في معبد عشتار الذي يعود لعصر السلالات الملكية الأولى في مملكة ماري حوالي عام 2645 قبل الميلاد.

وحضر اليوم مراسم افتتاحية الدوار، العشرات من المكون السرياني، ورجال الدين، أعضاء الاتحاد السرياني والرئاسة المشتركة لبلدية مدنية قامشلو.

المراسم بدأت بتقديم فقرة موسيقية من قبل فرقة الفوج الكشفي الرابع السرياني الارثوذكسي، من ثم إلقاء كلمة من قبل مطران أبرشية الجزيرة والفرات، مورسيس حمسيح، والذي توجه بالشكر لكافة سريانيي الحي الذين بادروا لإنشاء دوار آورنينا، وقال: "تميزت قامشلو دائماً بقادتها الروحية والاجتماعية والسياسية من أجل الحفاظ على ثقافتهم ووطنهم التي تقدست بدماء الشهداء".

وتابع: "أرضنا تقدست بدم الشهداء فهم الذين قدموا كل ما لديهم من أجل بلادهم ووطنهم، ولولا مقاومة ودماء هؤلاء الشهداء لكان الإرهاب محا سوريا من الوجود".

وأكد حمسيح: "وتمثال آورنينا يعتبر رمز تاريخ بلاد ما بين نهرين، المكان الذي انطلقت منه الثقافات والحضارات".

(كروب)

ANHA