بمبادرة من العاملين في مؤسسات دير الزور تقديم مازوت التدفئة لأسر شهداء مجزرة الشعيطات

المبادرة التي أطلقها العاملون في المؤسسات المدنية، كانت بالتبرع بـ 2000 ليرة سورية من كل عامل، حيث جُمع حوالي الـ 10 مليون ليرة سورية، وتم شراء 700 برميل من المازوت، حيث ستكون حصة كل أسرة برميل واحد، وقد تم التوزيع خلال الـ 3 أيام الماضية.

وحسب الإحصائيات، فقد بلغ عدد الأسر التي يجب أن يوزع عليها المازوت 776 أسرة، لذلك دعمت مديرية المحروقات السعر؛ لتصل الكمية إلى 800 برميل.

نائب الهيئة الرئاسية في مجلس المنطقة الشرقية، طارق عبد الرحمن، شكر كل من ساهم في التبرع لأسر شهداء مجزرة الشعيطات، متمنياً أن تكون هناك مبادرة أخرى لتأمين مستلزمات شتوية أخرى.

جاسم عباس العلي، من ذوي إحدى أسر مجزرة الشعيطات، أثنى على هذه المبادرة أيضاً، موضحاً أن يكون الدعم مستمراً؛ لأن هناك بعض الأسر لا مأوى ولا معيل لها، وتحتاج إلى دعم مادي ومعنوي.

ومن جانبه، طالب الإداري في مجلس عوائل شهداء مجزرة الشعيطات، محمد العبيد، الجهات المعنية بتقديم المزيد من الدعم، وخاصة فيما يخص افتتاح رياض لأطفال الشهداء ورعايتهم بشكل أكبر.

والجدير الذكر أن مجلس عوائل شهداء مجزرة الشعيطات الذي تأسس عام 2019، مستمر في دعم ورعاية أسر الشهداء وتقديم المساعدة المادية والمعنوية لها والأنشطة الترفيهية والتوعوية للأطفال، بحسب الإمكانات المتوفرة والدعم المقدم لها من قبل مجلس دير الزور المدني.

(ث ع/مـ)

ANHA