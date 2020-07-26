بمبادرة جماعيّة افتتاح مكتبة عامّة في الشّهباء

بعد جهود متواصلة استمرّت قرابة 10 أشهر، أكمل عدد من المثقّفين، من أهالي عفرين المهجّرين، مساعي بناء مكتبة عامّة في ناحية تل رفعت في مقاطعة الشهباء.

المثقّفون: "صادق بركات، خليل حبو، محمد محمد، خليل عباس"، افتتحوا المكتبة اليوم بجهودهم الذاتية خلال مراسم شارك فيها العشرات من الأهالي.

خليل وهو أحد المؤسّسين للمكتبة، قال إنّهم يعملون على هذه المبادرة منذ قرابة 10 أشهر تقريبًا، وأضاف: "طرحنا الموضوع على مجلس ناحية تل رفعت، ولاقينا ترحيبًا منهم، وبدأنا بجمع الكتب من بعض الأهالي، وقمنا بشراء قسم آخر من المكاتب".

وأضاف حبو: "في ظل السياسة التي يتّبعها الاحتلال التركي بعد احتلاله لمدينتنا، حيث يقوم بحملات ترويجية ودعائية وحرب نفسية، الأمر الذي يؤثّر في المجتمع، لذلك ارتأينا أنّ مجتمعنا يحتاج إلى تنمية معارفه وإلى العلم، لذلك قمنا بافتتاح المكتبة".

وتضم المكتبة حاليًّا قرابة 400 كتاب تشمل كتبًا عن تاريخ الأديان وكتبًا سياسية واجتماعية وموسوعات ثقافية، بالإضافة إلى كتب كردية ومرافعات القائد عبد الله أوجلان.

وبحسب القائمين على المكتبة، فإنّ أبواب المكتبة ستكون مفتوحة أمام القرّاء بشكل يوميّ حتى ساعات المساء، إضافة إلى تخصيص أماكن خاصّة للقراءة والمطالعة.

وإلى جانب توفير فرصة للمطالعة، سيقوم المؤسّسون في المكتبة بتنظيم محاضرات توعوية وثقافية للأهالي حول موضوعات فكرية وثقافية منوعة.

(م ح/ك)