بمبادرة إيزيدية انعقاد مؤتمر نسائي في السليمانية

انطلقت، اليوم السبت، أعمال المؤتمر النسائي، بمناسبة ذكرى الإبادة الجماعية التي ارتكبها مرتزقة داعش بحق المجتمع الإيزيدي في 3 آب 2014، وذلك بحضور نساء من مختلف المكونات (الإيزيدية - الكاكائية- الزرداشتية- الفيلية ـ المسيحية)، وفقاً لوكالة روج نيوز.

ويشارك في المؤتمر المقام في قاعة فندق "دعوة" بمدينة السليمانية في باشور (جنوب كردستان)، نساء من رانيا والسليمانية وكركوك وحلبجة، بالإضافة إلى عضوات المنظمات والمؤسسات النسائية.

وقالت المتحدثة باسم حركة حرية المرأة الإيزيدية ريهام حجو في بداية المؤتمر، عن مجزرة 3 آب 2014، إن: "أغلبية الضحايا كانوا من النساء فضلاً عن اختطاف آلاف النساء الإيزيديات، فيما لا يزال مصير العديد منهن مجهولاً حتى الآن"، وأكدت: "يجب محاسبة ومحاكمة كل الذين شاركوا في الإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق المجتمع الإيزيدي".

وأضافت: "في هذا المؤتمر يوجد العديد من النساء من مختلف المكونات، وهذه خطوة مهمة نحو السلام والحرية، كما أن انعقاد هكذا مؤتمر سيجلب السلام والاستقرار للنساء الإيزيديات".

وأشارت إلى وضع النساء في أفغانستان مع تسلم طالبان الحكم في البلاد، قائلة: "على مدار العامين الماضيين، تمر النساء في أفغانستان بمراحل صعبة، لقد انتزع جميع حقوق النساء الأفغانيات، ما يحدث هناك لا يختلف عما حصل للنساء الإيزيديات عام 2014، لذلك نحيي نضال ومقاومة النساء الأفغانيات ونقول إننا معكن، نضال النساء المشترك سيهزم بالتأكيد الذهنية الذكورية".

وركزت المتحدثة باسم حركة حرية المرأة الإيزيدية بشكل خاص على وضع المرأة في جنوب كردستان، وقالت: "اليوم، تُقتل النساء بدوافع مختلفة على يد الرجال بشكل يومي، المئات من النساء يتعرضن للتعذيب الوحشي، بعبارة أخرى، النساء هن الضحايا الذهنية الذكورية".

واختتمت ريهام حديثها قائلة: "هذا المؤتمر خطوة نحو بناء نظام ديمقراطي، ووحدة النساء، وذلك من أجل إيقاف الإبادات ضد النساء، ونطالب مرة أخرى الجهات المعنية بمحاسبة ومحاكمة مرتزقة داعش، وحتى لا يتم ارتكاب إبادات أخرى، يجب على النساء تعزيز نضالهن".

وتستمر أعمال المؤتمر بإلقاء الكلمات.

(ي م)