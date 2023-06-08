بلينكن: أمريكا لن تطبع العلاقات مع دمشق

وأوضح بلينكن خلال مؤتمرٍ صحفي جمعَهُ بنظيره السعودي عَقب الاجتماع الوزاري المشترك، الذي انعقدَ في العاصمة السعودية الرياض بأن بلاده لن تُطبّع العلاقاتِ مع سوريا، مشيراً إلى أن حكومة دمشق لا تستحقُ بعد، القبولَ أو الاعتراف بها.

كما أوضحَ وزير الخارجية الأمريكي بأن أهدافَ واشنطن في سوريا مُماثلةٌ لأهدافِ الشركاء الإقليميين.

من جهته أشار وزيرُ الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن حلَّ الأزمةِ في سوريا يتطلّب الحوارَ مع الحكومة، مؤكداً إلى أن دمشق قطعت التزاماتٍ واضحةً لمعالجة مخاوف المجتمع الدولي.

(سـ)