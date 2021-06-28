بلينكن: على الدول التي انضم مواطنوها لداعش إعادتهم وتأهيلهم

وكشف وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن 10 آلاف من مرتزقة داعش لا يزالون محتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية، مطالبا الدول التي انضم مواطنيها إلى داعش بإعادة توطينهم وتأهيلهم.

وأضاف بلينكن إن هناك عنصراً رئيساً آخر لهزيمة داعش بشكل دائم يتطلب التصدي لتهديدات التنظيم خارج العراق وسوريا، وتحديداً في إفريقيا.

ويترأس وزيرا خارجية إيطاليا والولايات المتحدة الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، الذي تستضيفه روما اليوم الإثنين.

ويشارك في الاجتماع 83 وزيراً ووفد من الدول الأعضاء في التحالف، بالإضافة إلى وزراء خارجية دول عربية.

ويبحث الاجتماع جهود القضاء على بقايا مرتزقة داعش في كل من العراق وسوريا ووقفَ تمدده في أفريقيا.

ومن جانبها أشارت الخارجية الإيطالية إلى أن لقاء وزارياً مصغراً بشأن سوريا سيعقب اجتماع التحالف.

(د ع)