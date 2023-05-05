بلينكن يؤكد لنظيره الأردني: نرفض التطبيع مع الأسد

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، دعم الولايات المتحدة لتطبيق القرار الأممي 2254 باعتباره الحل الوحيد لإنهاء الصراع في سوريا.

وأعاد بلينكن في اتصال هاتفي بنظيره الأردني، أيمن الصفدي، التأكيد على "موقف واشنطن الرافض لتطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد"، بحسب ما نشر في تغريدة على حسابه على تويتر.

واجتمع وزراء خارجية (سوريا ومصر والعراق والسعودية والأردن) في العاصمة عمان لبحث سبل تطبيع العلاقات مع سوريا في إطار تسوية سياسية للحرب التي تعصف بذلك البلد منذ 12 عاماً.

وأوضح الوزير بلينكن أن "الولايات المتحدة لا تدعم تطبيع العلاقات مع نظام الأسد حتى يتم تحقيق تقدم سياسي حقيقي تسيره الأمم المتحدة"، وفق بيان للخارجية الأميركية.

ودعا إلى ضرورة أن تهيئ سوريا الظروف لتعزيز احترام حقوق الإنسان، ودعم عودة اللاجئين بطريقة آمنة وطوعية.

ومنذ أسابيع وتجري تحركات عربية تهدف بمجملها إلى إعادة سوريا إلى الحضن العربي، والتي كان آخرها اجتماع عمان التشاوري حول سوريا.

وكان وزير الخارجية الصفدي قد أطلع نظيره بلينكن على مخرجات الاجتماع التشاوري حول سوريا، موضحاً أن الاجتماع العربي دعا إلى حل متدرج للأزمة ومعالجة تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية، وفق منهجية "خطوة بخطوة" بما ينسجم مع القرارات الأممية.

وشرح أن هذا المسار يكسر جمود جهود التوصل لحل شامل للأزمة السورية، والتقدم نحول حل سياسي.

وشدد الصفدي على أهمية الدور الأميركي المركزي في جهود حل الأزمة السورية، واستمرار التنسيق مع واشنطن لوقف معاناة الشعب السوري، ووقف تهديدات الأمن الإقليمي والدولي.

إلا أن الوزير الأردني صرح يوم أمس إن "سوريا ستتمكن قريبا من العودة إلى جامعة الدول العربية، لكن هناك العديد من التحديات التي تنتظرها في حل الصراع المستمر منذ أكثر من عقد في البلاد".

وصرح متحدث باسم جامعة الدول العربية يوم أمس بأن الوزراء العرب سيجتمعون في القاهرة يوم الأحد لبحث الوضع في سوريا وسط مسعى إقليمي لتطبيع العلاقات مع حكومة دمشق.

(م ش)