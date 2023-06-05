بلينكن يؤكد عدم السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي

وشدّد بلينكن على التزامِ بلادِهِ بأمن إسرائيل أمامَ لجنة الشؤونِ العامة الأمريكية الإسرائيلية “أيباك” الداعمةِ لإسرائيل، مُعتبرًا أن إيران تُمثلُ أكبرَ تهديدٍ لأمن إسرائيل.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن بلادَهُ تسعى لتطوير منظوماتٍ دفاعيةٍ مع إسرائيل لتمكينها من الدفاع عن نفسها، مُشيراً إلى أن أمنَ مَنطقةِ الشرق الأوسط يخدِم مَصالحَ أمريكا القومية.

هذا وكان المُتحدث باسم الخارجية الأمريكية “ماثيو ميلر” أكّدُ أواخرُ الشهرِ الفائتِ أن واشنطن ما زالت تعتقدُ أن الدبلوماسية هي أفضلُ طريقةٍ للتحقّقِ من أن إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً، مؤكدًا أن بلاده تمتلك القدرةَ على التواصل مع طهران عندما يكون ذلك في مصلحةِ الولايات المتحدة.

(سـ)