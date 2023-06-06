بلينكن يتوجّه إلى السعودية وبحث التطبيع مع إسرائيل وارد

يجري وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة إلى السعودية اليوم، حيث من المتوقع أن يلتقي خلالها مسؤولين سعوديين كبار وربما ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة، حسب وكالة رويترز.

وهذه هي الزيارة الثانية لمسؤول أميركي كبير في الآونة الأخيرة. حيث زار مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان السعودية في السابع من أيار/مايو.

وتأتى زيارة بلينكن التي تستمر من السادس إلى الثامن من حزيران/يونيو إلى السعودية بعد أيام من تعهد الرياض بخفض إنتاجها النفطي بصورة أكبر، في خطوة من المرجح أن تزيد التوتر الذي تعاني منه بالفعل العلاقات الأميركية السعودية.

ومن بين أهداف الزيارة إعادة التفاهم مع الرياض بشأن أسعار النفط والتصدي للنفوذ الصيني والروسي في المنطقة وتعزيز الآمال في تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية في نهاية المطاف.

دعوة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية

وقال بلينكن أمام لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك) المؤيدة لإسرائيل يوم الإثنين، إن لواشنطن "مصلحة حقيقية تتعلق بأمنها القومي" في الدعوة لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والسعودية، لكنه أشار إلى أن ذلك لن يحدث بسرعة.

وقال ريتشارد جولدبرج، كبير المستشارين في مؤسسة (الدفاع عن الديمقراطيات) البحثية ومقرها واشنطن، إن إثناء الرياض عن تعزيز علاقاتها مع الصين ربما يكون الجانب الأكثر أهمية في زيارة بلينكن.

وأضاف أنه سيتعين على بلينكن أن يوضح "لماذا لا تتوافق المصالح الصينية مع السعودية، وكيف سيعوق التقارب في العلاقات بطريقة استراتيجية (مع بكين) العلاقات الوثيقة مع واشنطن".

(د ع)