بلينكن وغوتيريش عبر مكالمة هاتفية يؤكدان التزامهما بالعملية السياسية في سوريا

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، عبر بيان تم نشره على موقع وزارة الخارجية الأميريكة، "إن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن أكد للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال مكالمة هاتفية اليوم الجمعة، التزام الولايات المتحدة بالتعاون متعدد الأطراف، وكذلك اهتمام الولايات المتحدة بالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة بشأن العديد من التحديات التي يواجهها العالم اليوم".

وفيما يتعلق بالملف السوري، أكد الجانبان التزامهما بالعملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وتمديد التفويض عبر الحدود لتقديم المساعدات، والمساهمة في تخفيف معاناة الشعب السوري.

(م ش)