بلومبرغ: واشنطن تتجه إلى مصادرة شحنة من النفط الإيراني دخلت مياهها الإقليمية

وتتجه الشحنة إلى المياه الإقليمية للولايات المتحدة وتنقلها ناقلة النفط "آجيلئاس"، المملوكة لشركة يونانية، كما ترفع الناقلة العلم الليبيري، وفق ما أوردته شبكة "بلومبرغ".

وجاء قرار وزارة العدل الأميركية بمصادرة الشحنة، قبل وصول الرئيس المنتخب جو بايدن، إلى الحكم في العشرين من كانون الثاني/ يناير الجاري.

وقالت المصادر إن شركة كابيتال شيب مانجمنت، المالكة لناقلة النفط، أبلغت السلطات الأميركية باحتمالية أن تكون ناقلة النفط قد نقلت النفط الخام الإيراني، عن طريق الخطأ، وأن طاقم السفينة اعتقد أن شحنة النفط جاءت من العراق وليس إيران.

ووفقًا لوثائق الشحن، استلمت السفينة النفط من سفينة أخرى في مياه الخليج العربي في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قبل أن يتم إغلاق جهاز التتبع الخاص بها منذ الأول من كانون الثاني/ يناير الجاري، حتى الثالث عشر من الشهر ذاته، تزامنًا مع إبحارها بالقرب من جنوب إفريقيا.

وتجدر الإشارة إلى أن إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال سلوك متكرر في العديد من السفن التي تغادر طهران، وهو ما يصعب تتبعها أو تحديد مستوى الصادرات النفطية.

ولكن حاليًّا، فالسفينة تبحر في جنوب المحيط الأطلنطي، بالقرب من المياه الإقليمية الأميركية.

إلى ذلك، فقد شددت إدارة ترامب السابقة العقوبات على إيران في محاولة منها لوقف مبيعاتها النفطية، وإنهاء أنشطتها النووية ومنعها من التدخل في دول الشرق الأوسط الأخرى.

وفي كانون الأول/ ديسمبر، ضخت إيران نحو مليوني برميل من الخام يوميًّا، وفقًا لبيانات جمعتها شبكة "بلومبرغ"، هذا بالكاد نصف ما كانت تنتجه قبل أن يترك ترامب الاتفاق النووي، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، وتشديد العقوبات.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحاول واشنطن مصادرة شحنات نفط إيرانية، ففي العام الماضي، اعترضت سفنًا قالت إنها كانت تنقل البنزين من إيران إلى فنزويلا.

(ي م)