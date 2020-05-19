بلومبرغ : قلق أمريكي من العلاقات بين إسرائيل والصين

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر أمريكية لم تذكر هويتها، أن واشنطن تراقب المشاريع الأكاديمية بين البلدين، خاصة في مجال تطوير التكنولوجيا.

المصادر ذاتها، أشارت إلى أنه حتى الآن لم يتم بحث الإجراءات التي يمكن للولايات اتخاذها ضد حليفتها في الشرق الأوسط إسرائيل للضغط عليه لوقف تعاونها مع الجامعات الصينية.

ترى الولايات المتحدة أنه يتعين على السلطات الإسرائيلية أخذ المصالح السياسية والعسكرية الأمريكية بعين الاعتبار في اي تعامل مع الصين، بحسب وكالة "بلومبرغ".

وأكدت الوكالة أن المسؤولين الأمريكيين أعربوا في وقت سابق ​​عن مخاوفهم إزاء تعزيز التعاون الاقتصادي بين الصين وإسرائيل، وذلك قبل أن تدرج على جدول أعمال بكين وتل أبيب مسألة التعاون العلمي والتكنولوجي.

وقد تضاعف حجم التبادل التجاري بين الصين وإسرائيل في فترة السنوات الأخيرة وبلغ 11.9 مليار دولار سنويا.

(م)