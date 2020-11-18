بلجيكا تحقق في تهديدات باللغة التركية موجهة إلى وزيرة فلمنكية

وقالت صحيفة "بروكسل تايمز" إن السلطات البلجيكية بدأت تحقيقاً في رسائل تهديد إلكترونية باللغة التركية كانت موجهة إلى زحل دمير التي تشغل منصب وزيرة العدل في المنطقة الفلمنكية، بعد تعليقاتها على المساجد الموجودة في البلاد المرتبطة بمديرية الشؤون الدينية التركية، المعروفة أيضًا باسم ديانت.

وأردفت الصحيفة بأن رسالة البريد الإلكتروني دعت الوزيرة إلى الكف عن انتقاد المساجد المدعومة من مؤسسات تركية، وإلا ستتعرض للاغتصاب.

وقالت زحل دمير في صفحتها على فيسبوك في 13 نوفمبر/تشرين الثاني إن مساجد ديانت تُستخدم كأداة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسيطرة على البلجيكيين ذوي الأصول التركية.

وأضافت الوزيرة: "يجب أن تكون المساجد مستقلة مادياً وأيديولوجياً عن بلدانها الأصلية، وإذا لم يحدث ذلك، فسوف يفقدون الاعتراف بهم في النهاية".

وقالت إن ديانت هي "الذراع الطويلة لأردوغان" في بلجيكا.

وفي سياق متصل اتهمت السلطات الألمانية الأئمة الأتراك العاملين في الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية (DITIB)، فرع ديانت في البلاد، بالعمل لصالح المخابرات التركية.

(م ش)