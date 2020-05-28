بلجيكا بصدد نشر مقاتلاتها في الأردن لمحاربة داعش

أفادت صحيفة "بروكسيل تايمز" البلجيكية نقلاً عن وزير الدفاع البلجيكي فيليب جوفين الذي صرح أمام لجنة دفاع البرلمان الاتحادي "بأنه يأمل في أن يتم اتخاذ قرار بشأن نشر أربع طائرات إف 16 بلجيكية قبل تموز/يوليو".

ووفقاً للوزير، سيتم نشر طائرات إف 16 في الأردن لمدة عام، بدءاً من تشرين الأول/أكتوبر، إلى جانب 95 جندياً، كجزء من عملية العزم الصلب الدولية لمحاربة مرتزقة داعش في العراق وسوريا، وسيكون الانتشار هو الثالث من نوعه لبلجيكا.

وأشار الوزير إلى أن مهام الطائرات ستكون لحماية القوات البرية والاستطلاع والهجمات المستهدفة ضد داعش، وأضاف "يتضمن هذا الانتشار استعدادات واسعة النطاق، بما في ذلك نقل المعدات عن طريق البحر، والتي من المقرر إجراؤها في أوائل آب/أغسطس".

(م ش)