بلديتا الشعب في قامشلو وتربه سبيه تفتحان الطرق التي أغلقت بسبب العاصفة الثلجية

باشرت لجان بلدية الشعب في مدينة قامشلو وناحية تربه سبيه، بالتنسيق مع شرطة الترافيك منذ أمس الأربعاء، فتح الطرق التي أُغلقت بسبب تراكم الثلوج.

ووضعت بلدية الشعب كافة آلياتها في الخدمة لفتح الطرق التي خرجت عن الخدمة، وإزالة التراكمات الثلجية؛ لتسهيل حركة السير أمام المواطنين وتجنُّب وقوع الحوادث المرورية.

بهذا الصدد، أوضحت الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في قامشلو، جيهان يوسف، أن فرق الطوارئ واللجان التابعة للبلدية قامت منذ يوم أمس بفتح العديد من الطرق الرئيسة والفرعية داخل المدينة، ولا تزال الآليات تعمل لفتح كافة الطرق.

(كروب / ف)

ANHA