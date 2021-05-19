بلدية تربه سبيه تلبي مطالب الشعب وتحل مشكلة الصرف الصحي

وكانت شبكة الصرف الصحي في حي الثورة بناحية تربه سبيه، تعاني من أضرار في بنيتها التحتية قرابة الشهرين، ما ألحق أضرارًا بسكان الحي.

وعليه سارعت اللجنة الخدمية لكومين الشهيد آمد في حي الثورة والواقع في الجهة الجنوبية الغربية من ناحية تربه سبيه، إلى تقديم شكوى لبلدية الشعب في ناحية تربه سبيه، والتي استجابت للطلب فورًا.

وبدأت ورش الحفر والتمديد في بلدية الشعب بتربه سبيه باستخراج الأنابيب القديمة واستبدالها بأنابيب جديدة، بطول 100 متر، وصيانة شبكة الصرف الصحي في أرجاء الحي.

أهالي الحي بدورهم شكروا البلدية على عملها، وأكدوا أن تلبية مطالبهم تؤكد أن البلدية هي مكسب للشعب.

وبدوره، أشار الإداري في لجنة الخدمات ببلدية الشعب في الناحية، بدر الدين خلف، إلى أن تقديم الخدمات للأهالي في الناحية هو محور عملهم، وأنهم مستعدون لتقديم ما يقع على عاتقهم في سبيل ازدهار الناحية وتطوير الخدمات فيها.

(ك إ - م ح)

ANHA