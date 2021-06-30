بلدية تل تمر تطالب بتحييد محطة علوك التي يستخدمها الاحتلال كسلاح

تستمر دولة الاحتلال التركي باستخدام المياه كورقة ضغط ضد شعوب شمال وشرق سوريا من خلال قطعها الدائم لمياه الشرب عن أكثر من مليون ونصف مليون إنسان في كل من مدينتي الحسكة وناحية تل تمر وضواحيها.

وترتقي هذه الأفعال وفق القوانين الدولية إلى مصاف جرائم الحرب، بسبب استخدام الاحتلال التركي للمنشأة الخدمية كسلاح يستهدف به شعوب المنطقة، إلا أن المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية تلتزم الصمت حيال ما ترتكبه دولة الاحتلال.

بلدية الشعب في ناحية تل تمر طالبت خلال بيان، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لتحييد المحطة وتسليمها لقوات أممية.

وقرئ البيان أمام مبنى بلدية الشعب في ناحية تل تمر من قبل نائب الرئاسة المشتركة في البلدية، محمد باقي كوتي، وبحضور عدد من أعضاء البلدية.

وجاء في البيان:

"لأكثر من خمسة عشر مرة، تعاود دولة الاحتلال التركي ومرتزقته قطع مياه الشرب من مصدرها الرئيس محطة علوك في مدينة سري كانيه المحتلة، والذي يعتمد عليها أكثر من مليون ونصف مليون إنسان في مقاطعة الحسكة، ولم يكتف بذلك فقط، بل عمد على قطع حصة سوريا من مياه نهر الفرات، وهذا ما يشكل خطراً جدياً على الوضع الإنساني والاقتصادي في المنطقة ويعتبر هذا التصرف اللاإنساني بعيداً عن الأخلاق والقيم الإنسانية".

وأضاف البيان "وبحسب القوانين والمعاهدات الدولية، استخدام أي مرفق ومنشأة خدمية في الصراع العسكري يعتبر جريمة حرب وخرق للمواثيق الدولية ما ينذر بوقوع كارثة إنسانية أو حرب إبادة جماعية من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته بحق جميع شعوب المنطقة".

البيان ندد بالانتهاكات اليومية التي يرتكبها الاحتلال التركي ومرتزقته كما ندد بالصمت الدولي حيال هذه الانتهاكات.

وطالب بلدية الشعب في ناحية تل تمر في بيانها "المجتمع الدولي أولاً والقوات الفاعلة في المنطقة، ثانياً وفي مقدمتهم قوات التحالف الدولي والقوات الروسية التي تعتبر قوات ضامنة، بوقف انتهاكات الاحتلال التركي لتحييد محطة علوك عن الصراعات العسكرية والسياسية وعدم استخدام مياه الشرب كورقة ضغط على سكان شمال وشرق سوريا، كما نطالب بتسليم محطة علوك لقوى أممية كون الاحتلال التركي يستخدم هذه المحطة كسلاح يستهدف به أكثر من مليون والنصف مليون إنسان".

(ك)