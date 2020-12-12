بلدية تل تمر تنفذ مشروعها الأول وتوضح أسباب قلة المشاريع

وبموجب الشكاوى الواردة، فقد باشرت بلدية الشعب في الناحية ترميم واستبدال خطوط الصرف الصحي في شارع "الشهيد إسماعيل" بمركز الناحية، وذلك نتيجة انسداد مجرور الصرف الصحي.

ويبلغ طول المشروع 330م، وعمق 3.5 م، ويتم وضع قساطل قطرها 40 سم، بالإضافة إلى إنشاء عدة فوهات مطرية "ريكارات" في الشارع.

الإداري في قسم اللجنة الفنية في البلدية كوران محمد، قال "نتوقع أن يتم الانتهاء من العمل خلال فترة أقصاها أسبوع، ونعمل حاليًّا على إيصال الخطوط المنزلية إلى الخط الرئيس".

وحول قلة الأعمال التي قاموا بها، أوضح محمد قائلًا "خلال هذا العام لم نقم بأي أعمال خدمية في المنطقة والسبب الرئيس وراء ذلك هو وجود الاحتلال التركي على مشارف الناحية وتهديداته المستمرة".

ولفت محمد في نهاية حديثه، إلى أنه "تم إعداد دراسة عن مشروع لتوسيع مجرور شبكة الصرف الصحي بطول815م، ونتوقع تنفيذه في الربع الرابع من هذا العام".

(د أ/هـ ن)

ANHA