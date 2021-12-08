بلدية تل تمر تعقد اجتماعها السنوي وتؤكد استمرارية عملها رغم  الصعوبات

عقدت بلدية الشعب في ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة اجتماعها السنوي تحت شعار "معاً للتعاون من أجل حماية البيئة" وذلك في مؤسسة عوائل الشهداء بمركز المدينة بحضور العشرات من أهالي المنطقة وممثلي المؤسسات في المنطقة وبحضور الرئاسة المشتركة للجنة البلديات بمقاطعة الحسكة.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأراوح الشهداء تلاها شرح الوضع السياسي وواقع المنطقة من الجهة السياسية والعسكرية من قبل الإدارية في مجلس منطقة تل تمر جيجك روج.

وبعد الانتهاء من الكلمة الأولى قرئ التقرير السنوي للبلدية من قبل الرئيس المشترك لبلدية جبل كزوان أكرم سليمان.

وبعدها تم عرض سنفزيون حول مجمل أعمالهم التي تم إنجازها خلال العام المنصرم.

وعلى هامش الاجتماع أجرت وكالتنا لقاءً مع الرئاسة المشتركة لبلدية الشعب في تل تمر أحمد حيدر الذي قال: "عقدنا هذا الاجتماع لنظهر لأهالي المدينة الأعمال التي قمنا بها خلال العام الفائت، كما قمنا بتنفيذ بعض المشاريع وفق خطط البلدية وهناك مشاريع يتم العمل عليها، بحيث تم رصد ميزانية لهذا العام، وتم توزيعها على البلديات التابعة لها".

وأوضح" الخطة التي سنبدأ بها خلال العام المقبل سيتم البدء بها بعد وضع ميزانية للمشاريع، وسنعمل على تنفيذ المشاريع بحسب الفرص التي تتاح لنا".

ولفت حيدر في حديثه إلى الصعوبات التي يواجهونها وقال: "بسبب قرب المدينة من خطوط التماس انعكس ذلك سلباً على عملنا، بحيث تم توقيف عمل بلدية الشعب في بلدية قبور القراجنة بسبب استهداف الاحتلال التركي ومرتزقته المتكرر لتلك القرى، ونقل موظفيها إلى مركز تل تمر، كما كانت لدينا معاناة كبيرة من خلال قطع مياه الشرب ومياه الخابور من قبل تركيا مما تسبب بانتشار مرض اللشمانيا".

وفي ختام الاجتماعات فتح باب النقاشات وتقييم عمل البلديات من قبل الحضور، وطرح مقترحات الحل.

(ل)

ANHA