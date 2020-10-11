بلدية تل حميس تخصص الـ 11 من كل شهر يوماً للنظافة

نظم قسم البيئة في بلدية الشعب بناحية تل حميس حملة نظافة عامة، اليوم، في الناحية، شارك فيها أعضاء جميع المؤسسات في الإدارة الذاتية، وذلك لتحفيز المواطنين على مساعدة البلدية ورفع النفايات في أماكنها المخصصة.

وعلى هذا الأساس، تجمع أعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية في تل حميس أمام بلدية الشعب للقيام بحملة نظافة شملت الشارع الرئيس للناحية، والهدف الأساسي منها هو توعية الأهالي لكي يقوموا بأنفسهم برفع النفايات عن الطرق والشوارع ووضعها في أماكنها المخصصة.

الرئيس المشترك لبلدية الشعب في ناحية تل حميس عبد الرحمن الهادي شارك في هذه الحملة، وأوضح، "أنه تم تخصيص يوم 11 من كل شهر القيام بحملة نظافة تشمل السوق والشوارع الرئيسة.

وبيّن الهادي أن الهدف من وراء هذه الحملة هو تحفيز المواطنين على المساعدة ورفع النفايات من أمام محالهم التجارية، بحيث وضعت البلدية أكثر من حاوية في السوق، ولكن كانت الاستجابة قليلة من قبل المواطنين، وبين أن النظافة هي مسؤولية الجميع وليست البلدية فقط، لأنها تعكس الصورة الحضارية للناحية.

(ش أ/ سـ)

ANHA