بلدية تل حميس تحث على النظافة عبر تنظيم مبادرة

أطلقت بلدية الشعب في ناحية تل حميس، مبادرة نظافة في الناحية، لعدة ساعات، بهدف الحفاظ على جمالية الناحية وحماية البيئة وحث الأهالي على النظافة والتعاون، شارك فيها العشرات من الأهالي وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية في الناحية.

وبدأ المشاركون منذ ساعات الصباح الباكر، بجمع الأوراق والقمامة من أمام دوار النيابة الواقع غرب تل حميس، مرتدين الكفوف، وحاملين الأكياس، وجابوا الشوارع الرئيسة والفرعية.

وانتهت المبادرة مع وصول المشاركون إلى المدخل الشمالي لتل حميس، ورمي القمامة في الأماكن المخصصة لها.

(م ح/آ)

ANHA