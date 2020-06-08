بلدية صرين تنجز مشاريع خدميّة كانت الحكومة قد أهملتها سابقاً

وتواصل بلدية الشعب في بلدة صرين الواقعة جنوب مدينة كوباني قرابة 35 كيلو متر العمل على إنشاء المستديرة التي تفصلها عن مدينة كوباني على الطريق الدولي M4 وكانت الحكومة سابقاً قد أهملتها منذ أكثر من 40 عاماً.

ويعتبر مفترق الطرق هذا من أكثر المفترقات اكتظاظاً بالسيارات بسبب ربطه بين عدة مدن وبلدات في إقليم الفرات, ولوقوعه على الطريق الدولي M4 في شمال وشرق سوريا والذي يربط المنطقة مع عدد من دول الجوار.

وفي هذا السياق، قال الرئيس المشترك لبلدية الشعب في بلدة صرين مصطفى مسلم إنّ "المفترق كان سبباً في الكثير من الحوادث منذ أكثر من أربعين عاماً".

وأضاف مصطفى مسلم بأنّه "في هذا العام لدينا الآليات الكافية لإنجاز مشاريع ضخمة في صرين من ضمنها الحي الصناعي ومستديرة الطريق الدوليM4 , بسبب كثافة السيارات المارّة من هذا الطريق كان من الضروري البدء بعجالة على المشروع لإنجازه, والآن قُمنا بإنجاز نسبة30 بالمئة من مجمل المفترق, وخلال شهر واحد يجب أن تكون المستديرة منتهية".

وأشار مسلم إلى أنّه "لدينا مشروع آخر ذا أهمية في بلدة صرين، وكانت بلديات الحكومة السورية قد خطّطت ما قبل عام 1990, لكنّها بقيت مشاريع مهملة من قبل بلديات الحكومة السورية سابقاً".

وأردف: "المشروع هو إنشاء حي صناعي في بلدة صرين، هذا الحي قُمنا بالنقاش مع الأهالي حول الأسعار والمكان ولم نجد أي رفض منهم".

وأوضح مصطفى بأنّ "الحي الصناعي يتألّف من 250 محلّاً وهو على مراحل؛ المرحلة الأولى ستكون بالبدء بإنشاء نسبة من محلّاته، وذلك بموجب إقبال المستثمرين على تقديم مستحقّاتهم".

وتعتبر المناطق الشمالية من سوريا مناطق كانت مهملة من قبل الحكومة السورية على الرغم من أنّها تتميّز بكثرة خيراتها, واتساع رقعتها الجغرافية المناسبة للزراعة وقابليتها لإنجاز أضخم استثمارات تنموية وخدمية, بالإضافة إلى وقوع مساحات واسعة منها على ضفاف نهر الفرات.

(ج)

ANHA