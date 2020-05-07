بلدية قامشلو تتعهد بحل مشكلة الصرف الصحي في شارع الوحدة

يعاني أصحاب المحال والأهالي في شارع الوحدة وسط مدينة قامشلو، منذ قرابة الأربعة أشهر من مشكلة انسداد مجرى الصرف الصحي نتيجة وجود أعطال وكسر في الأنابيب، الأمر الذي أدى إلى تراكم المياه في الشارع، وباتت مصدر إزعاج للمارة جراء انبعاث الروائح الكريهة.

عبد الرحمن العبدالله صاحب أحد المحال يشتكي من انسداد مجرى الصرف الصحي وتسرب المياه إلى قبو محله، وانبعاث الروائح الكريهة منه، قال: "نعاني منذ أربعة أشهر من هذه المشكلة، قدمنا عدّة شكاوى لبلدية الشعب في مدينة قامشلو لحل هذه المشكلة الا أن الحلول كانت مؤقتة"، وناشد الجهات المعنية بإيجاد حل جذري.

وألحقت المياه التي ملأت الشارع الرئيسي، ودخلت إلى أقبية المحال التجارية أضراراً مادية بهم، كما شكلت منظراً غير حضاري وسط المدينة أيضاً.

الإداري في قسم الصرف الصحي في بلدية الشعب في مدينة قامشلو واصل أسعد أكد ورود شكاوى بصدد مشكلة مجاري الصرف الصحي في شارع الوحدة، وبيّن: "قمنا على الفور بحل المشكلة بإزالة الأوساخ المتجمعة في المجرى، وبعد 10 أيام وردت شكاوى أخرى حول انسداد المجرى، لذا قمنا بحفر مكان الانسداد عن طريق آلية الباكر وتبديل الأسطوانة المكسورة، إلا أن المشكلة لم يتم حلها بعد ورود شكاوى أخرى".

ونوه أسعد أن السبب في عدم حل المشكلة بشكل جذري يكمن في وجود خطوط المياه، وخطوط التوتر العالي، والانترنت والهاتف، وقال: "لذلك نحتاج إلى دراسة وإلى طاقم ذو خبرة".

وأحال قسم الصرف الصحي هذه المشكلة إلى إدارة بلدية الشعب والتي قامت بدورها بإجراء دراسة فنية بالتنسيق مع مؤسسة الكهرباء والمياه والاتصالات، ومن المقرر أن يتم حلها جذرياً في الأيام القادمة.

(أ ب)

ANHA