بلدية قامشلو... تأخر في تنفيذ المشاريع الخدمية بسبب جائحة كورونا

تسعى لجنة البيئة والبلديات في مقاطعة قامشلو التي تتبع لها 37 بلدية (10 منها بلديات مركزية و27 فرعية)، إلى تحسين الواقع الخدمي ضمن المقاطعة وذلك عبر المشاريع التي خطط لها حسب الإمكانات والخبرة المتوفرة لديها.

ومن الأعمال الخدمية التي من المفترض أن تنجزها بلدية الشعب خلال عام 2020، تنظيف نهر جقجق، وترحيل القمامة من مكب "ناف كوري"، لتحويله فيما بعد إلى غابة اصطناعية، وترميم واستبدال خطوط الصرف الصحي القديمة، مشاريع تزفيت الطرق وترميم الشوارع الفرعية، صيانة شبكة مياه الشرب، إعداد مخططات لتوسيع المدن، زيادة عدد باصات النقل الداخلي ضمن مدينة قامشلو، وتوفير باصات النقل الداخلي للعمل ضمن مدينة ديريك أيضاً، بالإضافة إلى مشروع زيادة عدد أفواج الإطفاء ضمن كل بلدية، كتدبير احترازي للحد من نشوب الحرائق في الأراضي الزراعية.

ولكن لم يتم إنجاز بعض المشاريع التي تم ذكرها في الوقت المحدد، بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، والتدابير التي اتخذتها الإدارة الذاتية، ففي23 آذار تم فرض حالة حظر تجوال، كإجراء احترازي لدرء ظهور فيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

والمشاريع التي لم تُنفذ تم تدويرها إلى مرحلة النصف الثاني لإنجازها مع الأخذ بعين الاعتبار ميزانية عام 2020.

الرئيس المشترك للجنة البلديات في مقاطعة قامشلو مسعود يوسف أوضح أن بلدية الشعب أتمت في النصف الأول من عام 2020 والذي يضم الربع الأول والثاني بعض المشاريع ضمن مخطط عام 2020، وقال: "في بداية سنة 2020 تم إنجاز مشروع حماية القرى الواقعة على أطراف جنوب الرد (المناطق الجنوبية لإقليم الجزيرة)، المرتبطة بقرى تل حميس، تل كوجر، تل برك، والقرى التابعة لناحية تربه سبيه، من الفيضانات الناجمة عن غزارة الأمطار وارتفاع منسوب مياه الأنهار في فصل الشتاء".

وأضاف مسعود يوسف بأنه تم الانتهاء من مشروع تزفيت الطرق بما يقارب 80 ألف م2، كطريق علي فرو وطريق تل حميس وتل براك، وتم الانتهاء من صيانة حرم الطرقات، وبالنسبة لطريق عامودا سيتم الانتهاء من النقاط المتبقية وفق قوانين العقود ولجنة استلام المشروع التي أبرمت مع شركة زاغروس لتعبيد الطرق.

وبيّن يوسف بأنه تم الانتهاء من مشاريع ترميم واستبدال خطوط الصرف الصحي، ومشاريع صيانة مناهل محطات المياه في محطة الهليلية بمدينة قامشلو ومحطات تل حميس، ومحطات تل براك، محطة السفان، محطة العويجه، بالإضافة إلى إنجاز مشروع ربط صالات ضخ المياه.

ونوه يوسف بأنه تم التركيز على مشروع زيادة عدد أفواج الإطفاء في مقاطعة قامشلو، حيث كان عددها في السابق 12 وأصبح الآن 23 فوج إطفاء، وتم توزيعها على جميع النقاط والنواحي المطلوبة ضمن المقاطعة، كتدبير احترازي لحماية الأراضي الزراعية من الحرائق المفتعلة.

ومن بين المشاريع التي يتم تنفيذها ومن المقرر الانتهاء منها في الأيام القادمة تنظيف وتعقيم نهر جغجغ، نتيجة تلوثه بمياه مجاري الصرف الصحي القادمة من مدينة نصيبين في باكور كردستان، ونوه يوسف: "طالبنا بلدية الشعب بإجراء دراسة لوضع سور حول النهر من جسر نوروز حتى جسر البلدية ومن جسر البلدية حتى جسر بشيرية ضمن مدينة قامشلو، بهدف منع رمي الأوساخ في النهر، كمشروع استثنائي لإنجازه في النصف الثاني من العام الحالي".

المشاريع التي لم تنفذ

وأما المشاريع التي لم تنفذ من قبل بلديات الشعب والتي من المقرر تدويرها وفق اقتراح البلديات ومصادقة مجلس مقاطعة قامشلو والمكتب التنفيذي مع الأخذ بعين الاعتبار ميزانية عام 2020، فهي زيادة عدد باصات النقل الداخلي ضمن مدينة قامشلو، ومشروع تمديد الطرق المرتبطة بقرى تل حميس وكرباوي، تل برك، وخانه سري بالحجر المكسر والبقايا.

وأشار يوسف إلى أن السبب في عدم تنفيذ هذه المشاريع هو حالة حظر التجوال وإغلاق المعابر كتدبير احترازي لدرء ظهور وتفشي جائحة كورونا في المناطق.

وتسعى لجنة البيئة والبلديات في مقاطعة قامشلو كل عام إلى وضع مخطط لتنفيذ المشاريع الخدمية والتي تهدف إلى تحسين الواقع الخدمي بشكل أفضل.

(أ ب)

ANHA