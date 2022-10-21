بلدية منبج تنفذ أعمال تعبيد طرق وتأهيل شبكات الصرف الصحي

بعمل دؤوب، تنفذ بلدية الشعب في مدينة منبج وريفها عدة مشاريع خدمية تفيد المنطقة.

رئيس المكتب الفني في بلدية الشعب بمدينة منبج غزوان شعبان، أشار إلى أنه بالنسبة لأعمال بلدية الشعب خلال هذا العام، فقد كان هناك عدة مشاريع منها قيد الإنشاء ومنها تم الانتهاء من العمل فيها.

هذا وعملت ورش البلدية على ترميم طريق الجزيرة وتعبيد المحلق الشمالي لمدينة منبج، بالإضافة إلى العمل في مشروع شارع المشفى التخصصي، وكان عبارة عن فتح الطريق الواصل بين مركز المدينة وحي المنكوبة في الجهة الشمالية.

بالإضافة إلى تنفيذ البلدية مشروع إنشاء نافورة في الساحة العامة لمدينة منبج.

ووفق شعبان، فإنهم بصدد تنفيذ مشاريع أخرى ويتم إعداد الدراسة عنها لتنفيذها في الأيام القادمة، وتتضمن تمديد شبكات للصرف الصحي في الجهة الشرقية لدوار الهرم، وتأهيل شبكات في حي الجيلاوي وطريق جرابلس وحي 4 كم.

الدائرة الفنية في بلدية الشعب بمنبج وريفها، أوضحت أنهم نفذوا عدداً من مشاريع تعبيد الطرق في مركز مدينة منبج، منها شارع 32 في الجهة الغربية، وشارع الجمارك وشارع مشفى الهلال الجديد، وشارع 22 في الجهة الجنوبية من مقبرة الشيخ عقيل وشارع كرم الحذيفاوي في السرب.

وأوضحت أن عدداً من المشاريع قيد التنفيذ في الجهة الجنوبية من مشفى الحكمة، وسيتم فيها تعبيد طرق وتأهيل شبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى تعبيد شارع الوادي وطرق في حي جورة العريس وسيتم الانتهاء منها في الفترة المقبلة.

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ANHA