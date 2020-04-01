بلدية حيي الأشرفية والشيخ مقصود تواصل حملة التعقيم استكمالاً للإجراءات الوقائية

هذا وضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها بلدية الشعب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية لمكافحة وباء فيروس كورونا، واصلت البلدية تعقيم شوارع الأحياء عبر رش المعقمات إلى جانب تعقيم سيارات المواطنين الداخلة والخارجة من الأحياء.

ويشارك في عملية التعقيم 10 عمال إلى جانب خمس آليات لتعقيم شوارع الأحياء وتنظيفها، إلى جانب عاملين ثابتين على معبر الجزيرة لتعقيم سيارات المواطنين عبر رشها بمادة الكلور.

ولمعرفة تفاصيل أكثر في هذا الخصوص أجرت وكالتنا لقاءً مع رئيس بلدية الشعب في القطاع الشرقي حسن محمد حيث نوه في بداية حديثه أن هذه الحملة هي استكمال للإجراءات الاحترازية المتخذة لدرء خطر انتشار فيروس كورونا، عبر تعقيم الشوارع والسيارات بمادة الكلور.

وأكد أن الحملة ستستمر لحين الوصول إلى مبتغاها في حماية الأهالي الذين عليهم التعاون في هذا الخصوص من خلال التنبه لخطر الفيروس والوقاية من المسببات قدر المستطاع.

أما العامل في بلدية الشعب محمد عبدالله فأكد أن عمله مستمر في خدمة الأهالي ليل نهار للحفاظ على سلامة الأهالي من انتشار الوباء من خلال حملات التعقيم التي يشاركون فيها.

في حين شكر المواطن محمد حطاب وهو سائق شاحنة مواد غذائية جميع القائمين على الإجراءات الاحترازية المقدمة من قبل قوى الأمن الداخلي وبلدية الشعب والمجلس الصحي ونوه بأن الاهتمام والحرص القائم هو لمنع انتشار الأمراض.

كما ناشد حطاب الأهالي من خلال حديثه بضرورة الحفاظ على النظافة العامة والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية لدرء خطر انتشار الفيروس على الأراضي السورية.

(ل)

ANHA