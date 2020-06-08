بلدية هجين:  قلة الإمكانات تحول بيننا وبين الإسراع في تعبيد الطرق

ويشتكي أهالي البلدات والقرى المحيطة بها من سوء الطرق ومشاكل في قنوات الصرف الصحي.

وتعرض الطريق من أبو حمام مروراً في مدينة هجين انتهاء بالباغوز إلى تخريب وتدمير ممنهج من قبل مرتزقة داعش في فترة وجودهم في المنطقة لعرقلة تقدم قوات سوريا الديمقراطية أثناء حملة التحرير ويعدّ هذا الطريق الشريان الذي يربط القرى والبلدات ببعضها، كونه الطريق الوحيد ويبلغ طوله حوالي 42 كم.

أسعد الحنظل من بلدة هجين، مالك إحدى السيارات، اشتكى من سوء الطريق مؤكداً أنه يقوم بإصلاح سيارته بين الحين والآخر من مقصات ودوزان وإطارات وكلها نتيجة وعورة الطريق.

كما وطالب صالح الإبراهيم، صاحب أحد المحال التجارية بلدية الشعب في هجين بالإسراع وإنهاء هذه المشكلة.

الرئيس المشترك لبلدية الشعب في هجين هتيمي اللوحة عزا الأمر إلى ضعف الإمكانات لدى البلدية، بالإضافة إلى عدم استكمال مشاريع المياه والصرف الصحي، قائلاً:" تفتقر المنطقة إلى عدة خدمات، والبنى التحتية مدمرة بشكل كبير حيث وصلت نسبة الدمار إلى ما يقارب 85%، وقد وردتنا عدة شكاوى عن طريق صندوق الشكاوى، كان أهمها التي تخص تعبيد الطرق".

وأضاف" وضع الطرق سيء للغاية، وكان من المقرر تعبيدها من العام المنصرم ، إلا أنه صادفتنا بعض المعوقات ومنها الصرف الصحي، وخطوط المياه، فلدينا محطة مياه منطقة حوامة شرق مدينة هجين لم ننته من تأهيلها من الداخل، للبدء في العمل عليها في الخارج، فليس من المنطقي تعبيد الطريق ثم معاودة تمديد شبكة المياه".

وأشار هتيمي اللوحة :" إمكاناتنا محدودة، ليس لدينا دعم، فلا يوجد عدد آليات كاف، نحن في البلدية منذ ما يقارب السنة لم نعمل على أي مشروع بسبب قلة الدعم ".

(م)

ANHA